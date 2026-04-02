AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'in bu güne özel tüm yurt içi uçuş biletleri yüzde 20 indirimli olarak satışa sunuldu.

AJet, ikinci yılı nedeniyle indirimli bilet kampanyası başlattı.

İndirimli biletler, 2 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00’den 3 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Biletler, 21 Eylül – 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.