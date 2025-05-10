AJet'ten yüzde 40 indirim kampanyası
AJet, Anneler Günü'ne özel yüzde 40 indirim kampanyası yaptı. AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Eylül-31 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kaynak: AA
AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.
99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak. Şirketin mobil uygulaması üzerinden alınacak Anneler Günü'ne özel indirimli biletler, 1 Eylül-31 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.
İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.