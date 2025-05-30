Ajet uçağında 'bomba' sohbeti: Gözaltına alınan 3 kişi 'yasaklı yolcu' listesine alındı

AJet'in Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçakta, 'bomba' sohbeti yaptıkları için gözaltına alınan 3 yolcu, 'yasaklı yolcu' listesine alınarak idari para cezasıyla serbest bırakıldı.

Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada 'bomba' kelimesini kullandıkları duyuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaptı.

UÇUŞ GECİKMELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.