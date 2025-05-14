AJet yurt dışı bilet kampanyası | 14-15 Mayıs 2025 AJet uçak bileti kampanyası
AJet yurt dışı bilet kampanyası 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde başladı. Roma, Londra, Paris, Stockholm ve daha birçok şehre 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48.000 koltuk indirime girdi. Kampanya, yaz tatilini planlayanlara büyük fırsatlar sunuyor.
Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli markası AJet, yaz seyahati planlayan yolcular için cazip bir uçak bileti kampanyası başlattı. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.00’dan başlayarak, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek 48.000 adet indirimli koltuk satışa sunuldu.
AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI
Kampanya, Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve Cezayir gibi popüler yurt dışı destinasyonlara seyahat etmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. 34 ülkeye 58 farklı noktaya yapılan uçuşları kapsayan kampanya sayesinde, yolcular vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?
Kampanya yalnızca Türkiye çıkışlı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli olacak. Ajet kampanyalı uçuş güzergahlarını haberin sonunda bulabilirsiniz. İndirimli koltuklar, ‘basic’ bilet tipi kapsamında sunuluyor. Bu bilet tipinde, el bagajı ve koltuk seçimi gibi ek hizmetler ayrıca ücretlendirilirken, uygun fiyatlar ön planda tutuluyor.
İndirimli biletler sadece şu kanallardan satın alınabiliyor:
- AJet.com
- AJet Mobil Uygulaması
- AJet Çağrı Merkezi
- Yetkili AJet satış acenteleri
Havayolu, kampanyadan faydalanmak isteyen yolculara, satın alma işlemlerinde biletleme süresine ve rezervasyon detaylarına dikkat etmelerini öneriyor.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER
AJet’in indirimli uçak bileti kampanyasında dikkat edilmesi gereken önemli tarihler şu şekilde:
- Satış dönemi:
14 Mayıs 2025 saat 10:00 – 15 Mayıs 2025 saat 23:59
- Uçuş dönemi:
1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki tüm yurt dışı direkt uçuşlar
Bu tarihler arasında planlanan seyahatler için alınan biletler, sadece belirtilen kampanya koşulları doğrultusunda kullanılabilecek.
ÜLKE
KALKIŞ
VARIŞ
ÜCRET
Avusturya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Viyana-Viyana Uluslararası Havalimanı (VIE)
40 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)
40 USD'den başlayan fiyatlarla
İsviçre
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
40 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Hannover-Hannover Havalimanı (HAJ)
41 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)
41 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)
41 USD'den başlayan fiyatlarla
İsviçre
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Basel-Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
41 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)
41 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
43 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Münih-Münih Franz Josef Strauss Havalimanı (MUC)
49 USD'den başlayan fiyatlarla
Danimarka
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
50 USD'den başlayan fiyatlarla
Gürcistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Tiflis-Tiflis Uluslararası Havalimanı (TBS)
50 USD'den başlayan fiyatlarla
Kosova
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Priştine-Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
50 USD'den başlayan fiyatlarla
Makedonya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Üsküp-Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
50 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
51 USD'den başlayan fiyatlarla
Kuveyt
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Kuveyt-Kuveyt Uluslararası Havalimanı(KWI)
51 USD'den başlayan fiyatlarla
Belçika
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Brüksel-Brüksel Havalimanı (BRU)
55 USD'den başlayan fiyatlarla
Bosna-Hersek
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Saraybosna-Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
60 USD'den başlayan fiyatlarla
İran
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
60 USD'den başlayan fiyatlarla
İran
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı(IKA)
60 USD'den başlayan fiyatlarla
Fransa
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Lyon-Lyon-Saint Exupéry Havalimanı (LYS)
61 USD'den başlayan fiyatlarla
İsveç
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
62 USD'den başlayan fiyatlarla
Ürdün
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Amman-Queen Alia Uluslararası Havalimanı(AMM)
62 USD'den başlayan fiyatlarla
Macaristan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Budapeşte-Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
69 USD'den başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)
69 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)
69 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
69 USD'den başlayan fiyatlarla
Avusturya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
69 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)
70 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
70 USD'den başlayan fiyatlarla
Azerbaycan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Nahçıvan-Nahçıvan Havalimanı (NAJ)
70 USD'den başlayan fiyatlarla
Cezayir
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Cezayir-Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
70 USD'den başlayan fiyatlarla
Azerbaycan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Gence-Gence Uluslararası Havalimanı (GNJ)
71 USD'den başlayan fiyatlarla
Mısır
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Hurgada-Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
72 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)
75 USD'den başlayan fiyatlarla
Fransa
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)
77 USD'den başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)
78 USD'den başlayan fiyatlarla
Bosna-Hersek
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Tuzla-Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
80 USD'den başlayan fiyatlarla
Birleşik Arap Emirlikleri
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Şarjah-Sharjah Uluslararası Havalimanı(SHJ)
81 USD'den başlayan fiyatlarla
İtalya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Milano-Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
82 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Riyad-Kral Halid Uluslararası Havalimanı(RUH)
82 USD'den başlayan fiyatlarla
İsveç
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
85 USD'den başlayan fiyatlarla
Danimarka
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Kopenhag-Kopenhag Havalimanı (CPH)
85 USD'den başlayan fiyatlarla
Bosna-Hersek
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Mostar-Mostar Uluslararası Havalimanı (OMO)
88 USD'den başlayan fiyatlarla
Hollanda
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Amsterdam-Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
89 USD'den başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)
89 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)
89 USD'den başlayan fiyatlarla
Bahreyn
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Bahreyn-Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
90 USD'den başlayan fiyatlarla
Irak
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Bağdat-Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
90 USD'den başlayan fiyatlarla
Irak
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Erbil-Erbil Uluslararası Havalimanı (EBL)
90 USD'den başlayan fiyatlarla
Lübnan
Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV)
Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)
90 USD'den başlayan fiyatlarla
İtalya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Roma-Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
91 USD'den başlayan fiyatlarla
Azerbaycan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
91 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
92 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Dammam-Kral Fahd Uluslararası Havalimanı(DMM)
92 USD'den başlayan fiyatlarla
İsviçre
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Cenevre-Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
95 USD'den başlayan fiyatlarla
Azerbaycan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)
96 USD'den başlayan fiyatlarla
Sırbistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)
98 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Medine-Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)
99 USD'den başlayan fiyatlarla
Sırbistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
100 USD'den başlayan fiyatlarla
Birleşik Arap Emirlikleri
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Dubai-Dubai Uluslararası Havalimanı(DXB)
101 USD'den başlayan fiyatlarla
Mısır
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
102 USD'den başlayan fiyatlarla
Mısır
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Şarm El-Şeyh-Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
102 USD'den başlayan fiyatlarla
Mısır
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı(CAI)
102 USD'den başlayan fiyatlarla
Suudi Arabistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(JED)
102 USD'den başlayan fiyatlarla
Sırbistan
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)
110 USD'den başlayan fiyatlarla
Kazakistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Almatı-Almatı Uluslararası Havalimanı(ALA)
111 USD'den başlayan fiyatlarla
Kırgızistan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
116 USD'den başlayan fiyatlarla
Kırgızistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı(FRU)
116 USD'den başlayan fiyatlarla
Kazakistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Astana-Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı(NQZ)
117 USD'den başlayan fiyatlarla
Lübnan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)
120 USD'den başlayan fiyatlarla
Rusya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
122 USD'den başlayan fiyatlarla
Azerbaycan
Antalya - Antalya Havalimanı (AYT)
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)
156 USD'den başlayan fiyatlarla
Fransa
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)
157 USD'den başlayan fiyatlarla
Rusya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı(VKO)
174 USD'den başlayan fiyatlarla
Özbekistan
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Taşkent-Taşkent Uluslararası Havalimanı(TAS)
179 USD'den başlayan fiyatlarla
Rusya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
St. Petersburg-Pulkovo Havalimanı (LED)
198 USD'den başlayan fiyatlarla