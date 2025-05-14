AJet yurt dışı bilet kampanyası | 14-15 Mayıs 2025 AJet uçak bileti kampanyası

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli markası AJet, yaz seyahati planlayan yolcular için cazip bir uçak bileti kampanyası başlattı. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.00’dan başlayarak, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek 48.000 adet indirimli koltuk satışa sunuldu.

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

Kampanya, Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve Cezayir gibi popüler yurt dışı destinasyonlara seyahat etmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. 34 ülkeye 58 farklı noktaya yapılan uçuşları kapsayan kampanya sayesinde, yolcular vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?

Kampanya yalnızca Türkiye çıkışlı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli olacak. Ajet kampanyalı uçuş güzergahlarını haberin sonunda bulabilirsiniz. İndirimli koltuklar, ‘basic’ bilet tipi kapsamında sunuluyor. Bu bilet tipinde, el bagajı ve koltuk seçimi gibi ek hizmetler ayrıca ücretlendirilirken, uygun fiyatlar ön planda tutuluyor.

İndirimli biletler sadece şu kanallardan satın alınabiliyor:

AJet.com

AJet Mobil Uygulaması

AJet Çağrı Merkezi

Yetkili AJet satış acenteleri

Havayolu, kampanyadan faydalanmak isteyen yolculara, satın alma işlemlerinde biletleme süresine ve rezervasyon detaylarına dikkat etmelerini öneriyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

AJet’in indirimli uçak bileti kampanyasında dikkat edilmesi gereken önemli tarihler şu şekilde:

Satış dönemi:

14 Mayıs 2025 saat 10:00 – 15 Mayıs 2025 saat 23:59

14 Mayıs 2025 saat 10:00 – 15 Mayıs 2025 saat 23:59 Uçuş dönemi:

1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki tüm yurt dışı direkt uçuşlar

Bu tarihler arasında planlanan seyahatler için alınan biletler, sadece belirtilen kampanya koşulları doğrultusunda kullanılabilecek.