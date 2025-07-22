AJet, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan yolcular için özel bir kampanya başlattı.

Erken rezervasyon imkanıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.