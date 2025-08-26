AJet, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı

AJet, 28 Ağustos'a kadar alınacak biletler için yurt içinde yüzde 30 oranında indirim kampanyası başlattı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcularına yönelik özel kampanya düzenledi.

Yolcular, 16 Eylül 2025-13 Mart 2026'da salı, çarşamba ve perşembe olarak haftanın 3 günü yapmayı planladıkları tüm yurt içi seyahatlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

İndirimli biletler "AJet mobil" uygulaması ve AJet'in internet sitesinden 28 Ağustos'a kadar satın alınabilecek.