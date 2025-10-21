AJet, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı
AJet, 1 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek tüm yurt içi uçuşlarda indirim bilet kampanyası başlattı. 849 liradan başlayan indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.
Kaynak: AA
AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyalarını sürdürüyor.
849 liradan başlayan indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.
İndirimli biletler, 1 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli olarak satışa sunuldu.
İndirimli "basic" biletler, sadece AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.