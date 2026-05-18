AJet’ten 19 Mayıs kampanyası: Gençlere yüzde 30 indirimli bilet

AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 12-27 yaş arası yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Yalnızca mobil uygulama üzerinden alınabilecek indirimli biletler, 1 Eylül-10 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

  • 18.05.2026 11:35
Kaynak: AA
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi hatlarda 12-27 yaş arası yolculara yönelik yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Yüzde 30 indirimli biletler, 1 Eylül-10 Kasım'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak.

Biletler yalnızca AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.

