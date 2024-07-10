AK Gençlik adlı oluşum, 19 yaşında öldürülen Ali İsmail'i hedef aldı

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Ali İsmail Korkmaz'ı andığı paylaşımına AKP'den çirkin bir üslupla yanıt geldi. AK Gençlik Üsküdar hesabı Dedetaş'a "Size ancak teröristler ve örgüt mensupları ilham verebilir" diye yanıt verdi. AKP'nin paylaşımı tepki çekti.

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2013 Gezi Parkı Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı sosyal medya hesabı üzerinden "Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek" ifadeleriyle andı.

Dedetaş'ın paylaşımına AKP'den Ali İsmail Korkmaz'ı hedef alan bir yanıt geldi. Üsküdar Belediye Başkanı'nın sözkonusu paylaşımı, AKP Üsküdar Gençlik Kolları tarafından "terör" ithamıyla hedef alındı.

Dedetaş'ın paylaşımı alıntılanarak yapılan ve "Eren Bülbül, Aybüke öğretmen, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehitlerimiz için kör, sağır ve dilsiz olanlar devlete baş kaldıranlardan ilham alıyor" ifadeleri kullanılan paylaşımda CHP için de "Çünkü partinizin temelinde bu anlayış var. Size ancak teröristler ve örgüt mensupları ilham verebilir" denildi. AKP'nin söz konusu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.