AK Gençlik Ocakları Başkanı’ndan muhabirimiz İsmail Arı’ya tehdit ve iftira

İçişleri Bakanlığı’nın logosuyla kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışan ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan, BirGün muhabiri İsmail Arı’yı, yaptığı hileye dikkat çeken paylaşımları nedeniyle tehdit etti.

‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan, gazetemizin muhabiri İsmail Arı’ya tehdit ve iftira içerikli paylaşımlarla hedef aldı.

İsmail Arı, X hesabından, AK Gençlik Ocakları’nın kendi mensuplarına verdiği kartı paylaştı. Kartın üstünde “İçişleri Bakanlığı” yazdığı görüldü.

“Bastırıp dağıttıkları karta bakın. Üstünde kocaman İçişleri Bakanlığı yazıyor, altında da AK Gençlik Ocakları” ifadelerini kullanan Arı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek “Buna nasıl izin verdiniz?” diye sordu.

Bastırıp dağıttıkları karta bakın. Üstünde kocaman İçişleri Bakanlığı yazıyor, altında da AK Gençlik Ocakları....



Bu kartı gören birçok polis, jandarma kartı taşıyanı bürokrat vs. sanacak, her kapıyı açacak... @TC_icisleri @EmniyetGM buna nasıl izin verdiniz? pic.twitter.com/wKYeah82iL — İsmail Arı (@ismailari_) July 11, 2024

DMM’DEN EKSİK AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Arı’nın gündeme getirdiği kartla ilgili açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir kart vermediğini belirtti. Ancak DMM, kartların AK Gençlik Ocakları tarafından kullanılmasıyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının 'İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı' iddiası doğru değildir.



İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir.



Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı… pic.twitter.com/dLbuk4qifS — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 11, 2024

KART KONUSUNU PAS GEÇTİ, TEHDİDE SARILDI

AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ise paylaşımından dolayı muhabirimiz İsmail Arı’yı hedef aldı.

Aydoğan, üzerinde “İçişleri Bakanlığı” yazan kartları neden kullandıklarına ilişkin açıklama yapmadan, “Artıkçı İsmail Arı, senin DHKP-C'li olduğun belli. Bir de utanmadan resmî kuruluşa laf ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Arı’ya yönelik iftiralarına devam eden Aydoğan, “Sana son uyarımı yapmıştım. Sen insanların mahremine kadar inan, aşağılık kalitesiz insansın. Bak, ortada gezemiyorsun, çıkamıyorsun karşıma. Fare gibi kaçıyorsun. Ama beni her yerde görebilir, duyabilirsin. Sen kalemi satılık ve kalemini tetikçiliğe kullanan vatan haini birisin” dedi.

ŞÖHRET OLMAYA ÇALIŞIYOR

Bir süredir üzerinde çakarlı araçlarla dolaşan, İçişleri Bakanlığı imzalı tanıtım kartı kullanan ve kaymakamlar, valililer ile bazı bürokratlarla fotoğrafları bulunan Ferhat Aydoğan’ın kim olduğu merak ediliyor.

Kendisini “gazeteci” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, daha önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Çakıcı, yaptığı paylaşımla bunu reddetmişti.

6 Şubat depremlerinin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, bu görüntüler sonrası Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti.

Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle fotoğrafları bulunuyor.