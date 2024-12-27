AK Gençlik, SOL Parti konteynerine saldırdı

Haber Merkezi

Malatya’da SOL Parti İl Örgütü olarak kullanılan konteynere saldırı gerçekleşti. Gerçekleştirilen saldırıda konteynere çeşitli zararlar verildi. Konteynerin girişinde bulunan SOL Parti Malatya İl Örgütü yazan tabela spreyle karalanırken, konteynerin üzerine de “Ak Gençlik” yazıldı. Öte yandan Malatya’da gerçekleşen saldırının ilk olmadığı öğrenildi. 18 Aralık’ta SOL Parti Yeşilyurt İlçe Örgütü ve SOL Parti Battalgazi ilçe örgütü olarak kullanılan konteynere de benzer saldırılanın yapıldığı ortaya çıktı.

SOL Parti Malatya İl Başkanı Faruk Söğüt, daha önce gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli bilgileri emniyete verdiğini söyledi. Söğüt, “Partimize olan ikinci bir saldırıyla karşı karşıyayız. Burası öyle gözden uzak bir yer değil. Malatya’nın en işlek yerlerinden biri ve konteynerin hemen yakınında mobese kamerası var. Saldırının kameralar tarafından kaydedildiğini düşünüyoruz” dedi.

Söğüt, “Özellikle SOL Parti’nin hedef alınma sebebinin Türkiye genelinde AKP’ye karşı sokaklarda bir mücadele örgütlemesi, muhalefet etmesinin bir sonucu olarak görüyorum. AKP kendi karşısında muhalefet istemiyor, her şeyin kontrolü altında olmasını istiyor ancak SOL Parti buna karşı mücadelesini sürdürüyor. Biz partimize yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalmayacağız. Yaşananları duyuracağız ve geri adım atmayacağız.”

SOL Parti’den yapılan açıklamada ise "Saldırdıkları şey dayanışmanın güzelliği!" dendi. Açıklamada, “Malatya’da deprem sonrasında il binası ve dayanışma merkezi olarak kullandığımız konteynıra "AK Gençlik" ikinci kez saldırıyor. Her yanlarından kötülük akan bu karanlık rejimin karanlık zihniyeti elbette yenilecek. Depremin en zor anlarında örgütlediğimiz dayanışmanın güzelliği, bu çirkinliğe asla teslim olmayacak”