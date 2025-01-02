"AK Parti'den hiç kopmadım" demişti: Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk Tv'de 'Yeni Bir Sabah' programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından AKP'den hiç kopmadığını" belirterek "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" diye konuşmuştu.

Sözleri siyaset gündemine oturan Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir" açıklamasını yaptı.

"İMRALI EV HAPSİNE ÇIKABİLİR"

Davutoğlu 'yeni süreç'e ilişkin tartışmalarına dair de şunları kaydetti:

"Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor.

Bahçeli o zaman çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Bahçeli ve Erdoğan bu dalgalanmada "Kürtleri korumamız lazım. İsrail'in, ABD'nin oyununun parçası yapmamız lazım" dediyse doğru bir hamledir. Ama ikinci mektubu bir akademisyen 2019'da getirdi. Binali Yıldırım'ın desteklenmesi için. Durum böyleyse bir mahkumu Türkiye'nin siyasi tercihleri için kullanıyorsanız rezalettir.

İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. DEM Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını övdüm çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var.

"ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN SÖYLEMLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ VAR"

Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa. İnsanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız. Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları arasında çelişkiler var."