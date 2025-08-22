AK Toroslar meydan okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, diğer belediye başkanlarını, gazeteci Fatih Altaylı’yı ve pek çok ismi ziyaret etti. 6 saat süren ziyaretler sonrası kameraların önüne geçen Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel şöyle devam etti:

"Meydanlar kalabalıklaşırken Erdoğan ve görevlendirdikleri yalnızlaşıyor ve dizleri titriyor. Ak Toroslar çetesinin ne acz içinde olduklarını görüyoruz. Geçmişte İBB’ye iftira at diye çağırdıklarına şimdi ‘Bu meselelerde savcılarla doğrudan bağ kurulmaması gerek…’ falan. Diğer taraftan bu yöntemle aldırdıkları ifadeler, iftiranameler elde ve iddianameye bağlanmaya muhtaç. İşte şimdi Ak Toroslar çetesinin çileli günleri başladı. Hadi bakalım yaz iddianameyi. Hem Devlet Bey diyor yazılsın iddianame hem bütün toplum iddianame bekliyor. Hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın da görelim bakalım. Güya biz 30 gün içinde insan içine çıkamayacaktık. Meydanlarda yüz binlerle buluşuyoruz. Ama yandaş avukatlarla, parası olandan para da talep ederek topladıkları o iftiranameler ellerine ayaklarına dolandı."

"AVUKAT MEHMET YILDIRIM’I SİLİVRİ’YE KOYSA KONUŞACAK"

Özel, "Hele hele Türkiye’den kaçarken, Yunan adasına giderken yakalanıp da Silivri’ye koyamadıkları, ev hapsinde tuttukları var. Onu Silivri’ye koysalar ‘Arkadaş Özgür Özel’in bahsettiği dekont sadece bende mi’ dese her şey anlaşılacak. Ayrıca ev hapsinde tuttuklarının İstanbul’un restoranlarında fink attığını biliyoruz. Restoran restoran randevu yeri belirleyen güya ev hapsinde olan insanlar…" Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz’ı hatırlatan Özel, "Bakalım AK Toroslar çetesini ne zaman dağıtacaklar. AK Toroslar çetesi dağıtılmadıkça, kendi gücünü tahkim etmek için ‘İddianameyi yaz’ diyen Devlet Bahçeli’ye had bildiriyor. Yakın arkadaşı Selahattin Bey’i alıyor, içeriye koruyor. Sabah gazetesine bu manşetleri, bu yalanları kim attırıyor" dedi. "Meydan okuyoruz, bu devlet sizi dağıtmazsa hesabı hep beraber verirsiniz Ak Toroslar çetesine meydan okuyorum" diyen Özel, "Ailelere saldırdıkları yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere bile musallat oldular. Bu zulmün sonu gelecek" diye konuştu.

SİSTEMATİK OPERASYON

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekillerinin TBMM’de bulunan makamlarına mektup ve "İBB Kumpas Davası" başlıklı kitapçık gönderdi. Milletvekillerine ithafen yazılan mektupta, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin çalışmalarına katkı isteyen İmamoğlu, birliktelik vurgusunda bulundu. İmamoğlu’nun partisinin milletvekillerine gönderdiği 35 sayfadan oluşan "İBB Kumpas Davası" başlıklı kitapçıkta da 19 Mart operasyonuna giden sürecin, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde İBB Başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla başladığına dikkat çekildi.

BU AYAZI DA ATLATACAĞIZ

Tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla halka seslendi. Güney, “30 yıllık ezberi bozduğumuz, seçimi kazandığımız, kazandıktan sonra da Beyoğlu Belediyesi’ni Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri haline getirdiğimiz için hedef alındım” dedi. “Gecekondularda büyümüş, sokakta yetişmiş, fırtınalara direnmiş bu ekip, bu ayazı da sapasağlam atlatacak” mesajı veren Güney: “Siyasi hırsla, pırıl pırıl çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine çektirilen cezayı ise tarih yazacak. Adalet tecelli ettiğinde, bu haksızlığa alet olanlar insan içine çıkamayacak. Toprağından güç alıp boy vermiş yemyeşil bir ağacın dallarını kırmak istediler" dedi.