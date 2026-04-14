Akademi dualarla başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 ildeki 12 Akademi Uygulama Merkezi’nde hazırlık eğitiminin başladığını açıkladı. Kamuoyunda “iktidarın kendi gibi düşünen eğitimci yetiştirme projesi” olarak bilinen Milli Eğitim Akademisi’nde dün gerçekleştirilen ilk ders öncesinde İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncer tarafından dua okundu.

İstanbul'daki Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programın adayları “düşüncesi işlenmiş ve yaptığı işe dönüp yeniden bakabilen bir öğretmen kimliğine hazırlamayı” hedeflediğini öne sürdü.

Eğitimi dinselleştirme politikalarını adım adım işleyen Tekin ayrıca, "Bu mesuliyet bizler açısından hem dini açıdan hem de sahip olduğumuz engin medeniyet birikimimiz açısından ulvi bir mesuliyet. Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir. Bir peygamber mesleğine adım atıyorsunuz. Zira kadim geleneğimizde bütün peygamberlerin birer öğretmen olduğunu hepimiz biliyoruz. Peygamber Efendimiz, 'ben ancak bir muallim, bir öğretmen olarak gönderildim' buyurmuştur” şeklinde konuştu. Akademiyi öğretmenlik mesleğinin bitirilişinin, Eğitim Fakülteleri’ne kilit vurulmasının ilanı olarak değerlendiren eğitimciler, dualarla açılan Akademi’nin siyasal İslam rejiminin eğitim ve öğretmenlik mesleği üzerinden kalıcılaştırılması amacı taşıdığını vurguladı.