Akademi mağduriyetle başladı!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) iktidarın siyasal kadro projesi olarak hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi bünyesine alınan 10 bin öğretmen için hazırlık eğitimi 13 Nisan’da başlarken sorunlar da beraberinde geldi. Ankara, Aksaray, İstanbul, Antep ve Sivas’ta başlayan eğitimlere alınan öğretmenler yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya üzerinden duyurdu.

Akademiye alınan öğretmenlere 2026 yılı için 32 bin 351 TL maaş verileceği belirlenirken öğretmenler 1 Mayıs’ta hesaplarına 19 bin TL yatırıldığını ifade etti. Konaklama için ayrılan yurt ücretinin 18 bin TL olduğunu belirten öğretmenler, buna yeme-içme hizmetlerinin dahil olmadığını, ödemelerin aynı gün istenildiğini vurguladı. Akademide yapılacak sınavların açık uçlu yapılması yönünde karar alındığını belirten öğretmenler, yapılacak değerlendirmelerin sonuçlarından da endişe duyduklarını belirtti.

YAPILAN HAKSIZLIK

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir öğretmen, akademide kendilerine katkı sağlayan proje olmadığını vurgularken bulunduğu akademide bazı branşlarda alan öğretmenlerinin bulunmadığını belirtti. Söz konusu öğretmen yaptığı paylaşımda, alan birleştirilmesi yapıldığını ifade etti. Öğretmen, “Derslere giren öğretmenler bizi lise öğrencisi gibi giriyor. Yarın sınava gireceğiz, hiç bilmediğim bir dilde sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Bu yapılan haksızlık. Bizler öğrencilerine mutlu bir şekilde kavuşmayı heyecanla bekleyen öğretmenler iken mutsuzluk tohumlarını serptiler” dedi.

Dört günde dokuz sınava gireceklerini belirten bir başka öğretmen ise “Rapor mu hazırlayalım, karnımızı mı doyuralım, sosyalleşelim mi? Verdikleri 30 bin TL maaşla zaten ne sosyalliği olacaksa, kiralardan sonra elde bir şey kalmıyor, eksiye bile gidiyoruz. Amaç uygulama tecrübesi edinmekse keşke bir dönem uygulama olsaydı mantıklı derdik. Çoğu ders üniversitedeki derslerin benzeri, aynısı olanlar bile var” ifadelerini kullandı.

SINAVLAR AÇIK UÇLU

Bir başka öğretmen ise yurt bulunmayan kentlerde ev kiralamak zorunda kaldıklarını vurgulayarak maddi olarak zorlandıklarını ifade etti. Öğretmen, “Ankara’da herkes ev tutmak durumunda kaldı eksi 50 bin TL harcadı. Burada sürekli kendini tekrar eden formlar, ödevlerle uğraşıyoruz. Ev kirasını, faturalarını nasıl ödeyeceğimizi düşünürken bir de açık uçlu sınavlarla boğuşuyoruz” dedi.

Öğretmen ayrıca açık uçlu sınavların değerlendirmesinin nasıl yapılacağının, hakkaniyetli olup olmayacağının kuşku uyandırdığını belirtti.

MEB’DEN ALDIKLARINI MEB’E ÖDÜYORLAR

Aksaray’daki Milli Eğitim Akademisi’nde konaklama ve yemek ücretleri dikkat çekmişti. Aksaray Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük ücretler konaklama için 400 TL, kahvaltı için 150 TL, öğlen yemeği için 200 TL, akşam yemeği için ise 200 TL olarak belirlendi.

Buna göre burada kalan bir öğretmenin aylık harcaması 28 bin 500 TL olurken aylık 32 bin 351 TL’lik maaşlarından ceplerine 3 bin 851 TL kalıyor. Öğretmenler MEB’den aldıklarını MEB’e geri ödüyor.