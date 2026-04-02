Akademide borsa oluştu: Ver parayı, kap kadroyu

Akademide son dönemde en önemli tartışmaların başında kişiye özel ve adrese teslim ilanlar geliyor. Pek çok üniversitede açılan ilanlara birçok defa akademisyenlerin tezi, makale başlığı dahi yazılıyor.

Son dönemde ise bu tartışmaların ötesinde, akademik kadro ilanları etrafında daha organize ve yapısal bir mekanizmanın oluştuğu iddiaları dikkat çekiyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu yapı içinde bazı öğretim üyeleriyle birlikte hareket eden avukatların da yer aldığı, ilan şartlarını sonradan karşılamaya yönelik sistematik bir yol izlendiği ileri sürülüyor.

SONRADAN EKLEME YAPILIYOR

Buna göre, üniversitelerin YÖK ile uzun yazışmalar sonucu açabildiği ve gerçekten ihtiyaç duyulan bir alana yönelik olan doktor öğretim üyesi kadroları için, ilana alanla ilgili özel yayın ve uzmanlık koşulları ekleniyor. İlan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra ise bu şartları normal şartlarda taşımayan bazı adaylar hızla harekete geçerek eksiklerini kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

BORSA OLUŞTU

Bu adayların, özellikle hızlı ve ücretli bildiri kabul eden özellikle yurt içi ve yurt dışı çevrim içi kongrelere yöneldiği, pedagojik ve bilimsel değeri tartışmalı etkinliklerde kısa sürede üretilen yüzeysel çalışmalarla ilan şartlarını kâğıt üzerinde sağladığı belirtiliyor. Söz konusu çalışmalar başvuru dosyalarına eklenerek kadroya müracaat ediliyor. Dosyalar, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu süreçlerinden geçtikten sonra jüri üyelerine ulaşıyor. Jüriler çoğu zaman bilimsel açıdan güçlü dosyaları tercih etse de bazı vakalarda fakülte bünyesindeki araştırma görevlilerine öncelik tanındığı iddiaları da tartışma konusu oluyor.