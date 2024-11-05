Akademide ‘çok özel’ ilan

Üniversitelerin yayımladığı kadro ilanlarında adaylardan istenilen ölçütler “adrese teslim atama” tartışmalarını gündeme getirmeye devam ediyor. “Kişiye özel ilan” konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları da bulunmasına rağmen özel ilanlar sürerken bunun son örneği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yaşandı.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan Eğitim Fakültesi için verilen doktor öğretim üyesi kadrosu ilanı tepki çekti. Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında, “Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sayı hissi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Aynı üniversitede çalışan bir araştırma görevlisinin, “Okul öncesi dönemdeki otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken çocukluk dönemi sayı becerilerinin sayı hissi bağlamında incelenmesi” başlıklı bir çalışması bulunuyor.

Öte yandan yine aynı üniversitede Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalında verilen doktor öğretim üyesi için, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktorasını yapmış olmak. Türk Sinema Tarihi ve Şehir Tarihi üzerine çalışmaları olmak” şartları arandı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 16 Ekim’de Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji anabilim dalı için doktor öğretim üyesi ilanı açtığı ilana Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından ilanın iptali istemiyle dava açıldı. İlanda, “Doktorasını Klinik Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Bağımlılık, Anksiyete ve Pozitif Psikoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartı yer aldı.

İPTAL DAVASI AÇILDI

Dernekten yapılan açıklamada, “16 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji anabilim dalına 1 adet doktor öğretim üyesi alımı ilanının iptali talebiyle Kastamonu İdare Mahkemesi’ne dava açıldı” denildi.