Akademide liyakat krizi: Konya’da bir üniversitede çaycı genel sekreter oldu

Konya’da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan bir personelin kısa sürede memurluktan daire başkanlığına, ardından genel sekreter yardımcılığına ve son olarak genel sekreterliğe kadar yükselmesi liyakatsiz atama tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Aynı üniversitede rektörün de amca oğlunu, hiçbir deneyimi olmamasına rağmen genel sekreter yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Eğitim
  • 22.08.2025 12:06
  • Giriş: 22.08.2025 12:06
  • Güncelleme: 22.08.2025 12:10
Fotoğraf: DHA

Üniversitelerde liyakatsiz atamalar ve kişiye özel kadrolar bitmek bilmiyor.

Konya'da çaycı olarak işe başlayan bir personelin, kısa sürede memurluk, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı ve nihayetinde genel sekreterlik görevine yükseldiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Konya’daki bir üniversitedeki çarpıcı atama hikayesini köşesinde paylaştı.

Öztürk, aynı üniversitenin rektörünün de 'amca oğlunu' da genel sekterer yardımcısı olarak atadığını ifade etti.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Konya’da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan bir personelin kısa sürede memurluğa, ardından daire başkanlığına, sonrasında genel sekreter yardımcılığına ve nihayetinde genel sekreterlik görevine yükselmesi bu duruma çarpıcı bir örnektir.

Yine aynı üniversitede göreve başlayan bir rektör, Antalya’dan kendi amcaoğlunu kurumlar arası nakille üniversiteye aldırdı.

Hiçbir üniversite deneyimi bulunmamasına rağmen genel sekreter yardımcılığına atadı."

