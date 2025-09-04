Akademide yeni döneme zamlı başlangıç!

Haber Merkezi

Üniversite öğrencileri ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik kriz karşısında yalnız bırakılırken üniversiteler yemekhane ve yurt ücretlerine zam yapmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Boğaziçi Üniversitesi’nin yemekhane ücretlerine zam yapmasıyla yaşandı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan yüzde 25 oranındaki zamla birlikte 40 TL olan öğle ve akşam yemeğinin ücreti 50 TL oldu. Üniversite yönetimi tarafından yapılan duyuruda yeni ücretlendirmenin yarın itibariyle geçerli olacağı belirtilirken kahvaltı ücretinin de 40 TL’ye çıkarıldığı aktarıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine zam yapılmıştı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde, şubat ayında yaptığı zamla 38 TL olan yemekhane ücretini 52 TL’ye çıkarıldı. İstanbul Üniversitesi’nde de 35 TL olan bir öğün ücreti yüzde 50 arttırarak 52,50 TL’ye yükseltilmişti.

Öte yandan son günlerde öğrencilerin karşı karşıya kaldığı zam haberleri bunlarla da sınırlı değil. Dokuz Eylül Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu’nun fiyatlarına ise yüzde 100 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte aylık yurt kirası 3 bin 300 TL’den 6 bin 600 TL’ye ulaştı. Yurdun yıllık depozito ücreti ise 13 bin 200 TL’ye yükseltildi.

Hacettepe Üniversitesi yönetimince yaklaşık 1 hafta önce Beytepe Kampüsü'ndeki yurt ve öğrenci evlerine yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yurtlarda 4 kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 29 oranındaki zam ile 2 bin 90 TL'ye yükseldi. 2024 yılında 4 bin 760 TL ile 5 bin 630 TL arasında değişen 2 kişilik odaların fiyatları ise yapılan yüzde 34’lük zam oranıyla 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişen fiyatlara çıktı. Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenci evlerine yapılan zam, tek kişilik odalarda yüzde 93’e ulaştı. Geçen yıl aylık 9 bin 850 TL olan tek kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 93’lük zammın ardından 19 bin TL oldu.