Akademisyen Aslı Aydemir hakkında tahliye kararı

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine 30 Haziran 2025’te saldıran gerici gruba tepki gösteren ve “polise mukavemet” ile “kasten yaralama” iddiasıyla tutuklanan Aslı Aydemir hakkında tahliye kararı verildi.

Aydemir, 190 gündür cezaevinde tutuluyordu.

AYDEMİR HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Mahkeme, 4 Temmuz’da tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iki iddianameyi savcısına iade etmişti. Hazırlanan üçüncü iddianame ise aralık ayında kabul edildi. İddianamede, Aydemir’in “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün Aydemir’den şikâyetçi olduğu da ifade edildi.

Aydemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Şubat’ta saat 11.00’de görülecek.