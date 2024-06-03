Akademisyen Can Candan kamuoyunu uyardı: “Yazılanlar doğru değil”

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine son verilen akademisyen Can Candan, sosyal medyada dolaşan ve kendisinin “rektörlük görevine geri döneceğine” ilişkin ifadelerin yer aldığı görselle ilgili açıklama yaptı. Candan, “Bunun kaynağı nedir bilmiyorum ama burada yazılanlar doğru değil. Ben Boğaziçi Üniversitesi rektörü olmadım hiçbir zaman” dedi.

Naci İnci’nin tartışmalı şekilde Rektör olarak atanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine son verilen akademisyen Can Candan, sosyal medyada dolaşan bir görselle ilgili açıklamada bulunarak kamuoyunu uyardı.

Candan, X'ten yaptığı paylaşımda, “Maalesef internette, sosyal medyada, mesaj gruplarında şu görsel yayılıyor. Bunun kaynağı nedir bilmiyorum ama burada yazılanlar doğru değil. Ben Boğaziçi Üniversitesi rektörü olmadım hiçbir zaman. 2007'den itibaren öğretim görevlisi olarak çalıştım Boğaziçi'nde” ifadelerini kullandı.

“3 KEZ GÖREVİME SON VERİLDİ, DAVA SÜRÜYOR”

Yaşadığı süreçle ilgili bilgi veren Candan, açıklamasına şöyle devam etti:

“2021 Temmuz ayında üniversitemize seçilmeden rektör atanan Naci İnci atanır atanmaz görevime son verdi. Dava açtım, mahkeme kararı ile geri döndüm. Temmuz 2022'de 2. kez görevime son verdi. Yine dava açtım ve yine geri döndüm. Bu sefer Temmuz 2023'te, 3. kez görevime son verdi.

Buna karşı açtığım dava halen devam etmekte... Tabii ki geri döneceğim yine ama ne zaman belli değil. Hakkımda yalan yanlış bilgilerin yayılmaması için lütfen bu görseli paylaşmayın, gördüğünüzde yalan ve yanlış olduğunun bilinmesi ve kaldırılması konusunda bana yardımcı olun.”