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Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı

KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen Barış Akademisyeni Dr. Cenk Yiğiter, evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. "Hayati tehlikem yok, ambulans bekliyorum" diyen Yiğiter, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Güncel
  • 20.05.2025 17:56
  • Giriş: 20.05.2025 17:56
  • Güncelleme: 20.05.2025 18:50
Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı

Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğiter, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi.

Barış Akademisyeni Dr. Cenk Yiğiter, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilmişti.

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