Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı
KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen Barış Akademisyeni Dr. Cenk Yiğiter, evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. "Hayati tehlikem yok, ambulans bekliyorum" diyen Yiğiter, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.
Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğiter, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi.
Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum.— Cenk Yiğiter (YENi HESAP) (@cenk_yigiter) May 20, 2025
Barış Akademisyeni Dr. Cenk Yiğiter, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilmişti.