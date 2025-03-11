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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar çıktı

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Güncel
  • 11.03.2025 10:59
  • Giriş: 11.03.2025 10:59
  • Güncelleme: 11.03.2025 11:05
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar çıktı

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında karar çıktı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu sabit görülen Çiğdem Bayraktar Ör'e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Ör hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ör, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanmıştı.

24 Şubat'ta görülen ilk duruşmada Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 gun tutuklu kalan Ör'ün tahliyesine kararı vermişti.

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