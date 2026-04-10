Akademisyen Elif Çongur'un üniversiteye iade davası reddedildi

Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Elif Çongur'un üniversiteye iade başvurusu Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 14. Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Ret gerekçesinde Elif Çongur'un Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi devrimcileri andığı yazılar KCK/PKK iltisakı olarak gösterildi.

Çongur'un iadesinin reddini avukatı Zeki Avcı sosyal medya hesabından paylaştı. Avcı paylaşımında şunları şöyledi:

Elif Çongur (@elifcongur) hocamız hakkında verilen hukuksuz ihraç kararına dair istinaf istemimize ilişkin, 14. Bölge İdare Mahkemesi tarafından red kararı verildi. Karara elbette şaşırmadık. Fakat gerekçesi bizi de hocamızı da gülümsetti, sizin de paylaşmak istedim. Hocamızın Kızıldere’nin yıldönümünde, Mahir Çayan ve Yoldaşları hakkında yaptığı anma paylaşımı bahane edilerek açılan suçu ve suçluyu övme ithamlı ceza davası, hocamızın KCK ve PKK iltisaklı olduğuna gerekçe gösterilmiş. On yıl önce olmuş bir hukuksuzluğun tek gerekçesi bir ay önce açılmış bir dava olarak bulundu ve haklı görüldü yani. Barış akademisyenleri ve yürüttükleri hak mücadelesinde yanlarında olanlar hukuksuzluğa yabancı değil. Fakat bir mahkemenin Mahir Çayan’ı KCK PKK üyesi kabul edip bir de bunu gerekçeli kararında tekrar etmesi yürütülen yargılamaların ciddiyet seviyesi hakkında trajik manzarayı alıştığımızdan da açık ortaya koyuyor. Bu davaların bir hukuki niteliği olmadığını, kararların hukuki değerlendirmeler nihayetinde verilmediğini biliyor, intikam maksatlı bir siyasi tasarrufun uygulayıcısı pozisyonundaki hakimlerden bundan fazlasını beklemiyoruz. Ancak hiç değilse, hakkında karar verdiklerine değilse de makamlarına saygıyla, bahane niteliğindeki gerekçelerini daha özenli yazmalarını bekliyoruz. Tüm Barış Akademisyenlerinin bu trajikomik süreçlerle yıpratılmadan haklarına ve okullarına kavuşacakları günlere özlemle…

— Zeki Avci (@ZekiAvci06) April 10, 2026

AYM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermişti.