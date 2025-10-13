Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen Emrah Gülsunar, tutuklandı.

Gelişmeyi, Gülsunar'ın avukatı Hasan Sınar, X hesabı üzerinden duyurdu.

Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Sınar paylaşımında tutuklama gerekçesi olarak da Gülsunar'ın yaptığı anketi de paylaştı.

Gülsunar, dün (12 Ekim Pazar) akşam saatlerinde gözaltına alımıştı.

Gülsunar 8 Eylül 2025'te de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

GÜLSUNAR'IN PAYLAŞIMI NEYDİ?

Gülsunar, X hesabı üzerinden başlattığı bir anket ile takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmiş, "meşrudur" , "değildir" seçeneklerini sunmuştu.

Gülsunar, bu paylaşımının ardından trol hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.

Daha sonra açıklama yapan Gülsunar, anketin Venezuela'ya ilişkin olduğunu belirtmişti.

Gülsunar, şunları ifade etmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."