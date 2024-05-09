Akademisyen Girayalp Karakuş'tan, MHP'ye yakınlığıyla bilinen haber portalları hakkında suç duyurusu

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş, Bengütürk ve Kampüs Haber Portalları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) yakınlığı ile bilinen Bengütürk ve Kampüs adlı haber portalları hakkında kendisine yönelik hedef gösterme ve asılsız iddialardan dolayı Amasya Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu.

Bengütürk ve Kampüs adlı haber portalı Dr. Girayalp Karakuş’un derste konu dışı komünizm düşüncesini anlattığını ve ülkücü bir öğrenciyi darp ettiğini iddia etmişti.

Yapılan araştırmalarda Dr. Girayalp Karakuş’un derste komünizm düşüncesini değil, dünyaca ünlü filozofları anlattığı için (Hume, Platon, Marx, Rousseau, Sokrates vs) soruşturma geçirdiğini ve yapılan soruşturmada böyle bir konu anlatmadığı için ceza almadığını ortaya çıkardı.

Ayrıca “Amasya Üniversitesi Ülkücüleri” adlı grubun palalı saldırısına uğrayan Karakuş’un üniversite yönetimi tarafından kendisine verilen kınama cezasının da iptal edildiği öğrenildi.