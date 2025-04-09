Akademisyen Levent Dölek için çağrı: Hocamız hemen serbest bırakılmalıdır

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi (İÜDÜG), tutuklu bulunan akademisyen Dr. Levent Dölek için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Öğrenim temel haktır, engellenemez! Tutuklu öğrencilerimiz hemen serbest bırakılmalıdır. İktisat Fakültesi öğretim üyemiz, Eğitim-Sen İstanbul Üniversitesi temsilcisi Dr. Levent Dölek Hocamız hemen serbest bırakılmalıdır" çağrısı yapıldı.

"Anayasanın 34. Maddesi, önceden izin almaksızın gösteri ve yürüyüş hakkını tanımlar. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin ve öğretim üyemizin gözaltına alınması, tutuklanması bir anayasa ihlalidir" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa 42. Maddesi , 'kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…' der. Anayasa’nın 15. Maddesinde temel hak ve özgürlüklerin hangi durumlarda kısıtlanabileceği sıralanmıştır. 'Savaş', 'seferberlik' veya 'olağanüstü durum' koşullarıyla ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler gözetilerek temel hak ve özgürlükler engellenebilir. Savaşta değiliz. Seferberlik yok! Hukuk araçsallaştırılarak, 'ceza ve öç' politikası uygulanmaktadır.

Anayasa 17 'kimseye işkence ve eziyet yapılamaz' der. Uygulamalar eziyete ve işkenceye dönüşmüştür! 300’ün üzerinde öğrenci tutuklu. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmek Türkiye’nin de altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelere, metinlere ve mevcut Anayasa’ya, yasalara aykırıdır. Eğitim ve öğretim temel bir insan hakkıdır. Devletin bu hakkın kullanımını güvenceye alması kamusal bir zorunluluktur. Birçok üniversitede sınav süreçleri başladı, başlayacak. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, üyelerinin gözaltına alınması, tutuklanması yargısız bir cezalandırmadır."