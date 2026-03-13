Akademisyen maaşlarından keyfi kesinti

İlayda SORKU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Şubat ayı maaşları, araştırma görevlileri ve birçok akademisyenin hesabına eksik yatırıldı. Kesintiler 15 bin ile 30 bin lira arasında değişirken Rektörlükten kesintilerin gerekçesine dair net bir açıklama gelmedi. Akademisyenler, maaşlarıyla ilgili bilgi almak için Personel Daire Başkanlığı’na başvurduklarında ise güvenliklerle karşılaştı.

BirGün’e konuşan akademisyenler, maaşlarının eksik ödenmesi ve konuya ilişkin muhatap bulamamaları nedeniyle hak kaybına uğradıklarını belirtti.

BAZILARINA 'TASARRUF TEDBİRİ' DENİLDİ

Maaş kesintisini fark etmelerinin ardından nedenini öğrenmek üzere Rektörlüğe gittiklerini aktaran bir akademisyen, “Rektör kesinlikle net bir açıklama yapmadı, herkese farklı bir şey söylendi. Bazılarına ‘Tasarruf tedbiri’ denirken bazılarına ‘Mesai giriş çıkışlarında dikkat etmemişsiniz’ denildi. Ardından ‘Şubat ayı 28 gün çektiği için yanlış hesaplama yapıldı, 2 günlük ücret tekrar yatacak’ denildi. Akabinde de bize iki günlük 5 bin 700 lira tutarında tekrar ücret yatırıldı. Ancak bizim hala açığımız var, maaşımız tam olarak yatırılmadı” dedi.

Kesintinin nedenini sormak üzere dilekçe yazdıklarını belirten akademisyen, “Muhatap bulmak üzere daire başkanlığına gittiğimizde güvenlik çağırdılar. 50’yi aşkın akademisyenin karşısına özel güvenlikleri diktiler. Oraya bir taşkınlık çıkartmak ya da iş akışını aksatmak için gitmedik. Maaşlarımız neden yatmıyor diye sormak, cevap almak için gittik. Ancak Personel Daire Başkanı Cem Şener, karşımıza çıkmak yerine güvenliği çağırdı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. ‘Neden güvenliği çağırıyorsunuz’ dediğimizde bu sefer de genel sekreteri aradılar. Genel sekreter geldi ‘Dilekçe yazın bakacağız. Belki de bir yanlışlık olmuştur’ gibi açıklamalarda bulundu. Dilekçe yazın denildi bize ısrarla. Biz zaten her yoldan iletişimi denedik. Hak kaybımız hala sürüyor, keyfi ve gerekçesiz maaş kesintisini kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.