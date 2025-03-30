Akademisyen Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

BUPAR Araştırma Genel Direktörü ve siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmanın gerekçeleri, "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" olarak ilan edildi.

Geçtiğimiz gün Halk TV’ye konuk olan Yılmaz, boykotların yeterli olmadığını ifade ederek Türkiye ekonomisinin tüketimden gelen vergilere dayandığını belirtmişti.

Konuşmasında Sırbistan örneğini veren Yılmaz, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var” ifadelerini kullanmıştı.

Onur Alp Yılmaz'ın bu sözleri soruşturma gerekçesi yapıldı.