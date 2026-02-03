Akademisyen Şemsa Özar hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün emekli öğretim üyesi, feminist iktisat alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özar’ın ölüm haberini Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Değerli hocamız, dostumuz ve çalışma arkadaşımız Şemsa Özar'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Şemsa Hocamızı ilham veren çalışmaları ve duruşuyla hatırlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Özar'ın cenazesi yarın (4 Şubat Çarşamba) öğle namazının ardından İzmir'de, Alsancak Hocazade Camisi’nden kaldırılacak.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alan Özar, aynı zamanda 'Barış için Akademisyenler' bildirisinin imzacılarındandı.

Barış Akademisyenleri'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında ise "İktisat profesörü, feminist, barış imzacısı, sevgili hocamız Şemsa Özar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçeklere sırt çevirmeyen, eşitlikçi ve barıştan yana bilginin üretilmesi için verdiği büyük emek mücadelemize ışık tutmaya devam edecek" dendi.

Eğitim-Sen üyesi Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını da yaptı.

ŞEMSA ÖZAR KİMDİR?

Şemsa Özar, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Meslek yaşamına 1978–1980 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde başlayan Özar, 1980–1983 yılları arasında ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı.

Özar, akademik çalışmalarını sürdürerek 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat alanında doktora derecesini aldı. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Özar, 28 sene çalıştıktan sonra 2018 yılında üniversiteden emekli oldu.

Özar'ın çalışmaları ağırlıklı olarak kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler, paramiliter yapılar ve zorunlu göç konularına odaklandı. Bu alanlardaki çalışmalarıyla feminist iktisatın öncü isimlerinden oldu.

Şemsa Özar ayrıca Avrupa Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC) gibi uluslararası kuruluşlara da danışmanlık yaptı. Özar ayrıca 2010–2012 yılları arasında İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı’nda (EGGE – European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) Türkiye’yi temsil etti.