Akademisyen Serpil Erfındık davasında beraat kararları AYM’ye taşındı

İzmir'in Buca ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi 38 yaşındaki Serpil Erfındık'ın, boşandığı erkek Vedat Atik tarafından öldürülmesiyle ilgili yargılananlar hakkında verilen beraat kararları Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

Olay, 15 Aralık 2013'te İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Atik, oğlunu görmek için 3 yıl önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi olan Serpil Erfındık'ın evine gitti.

Vedat Atik, evde çıkan tartışmada Serpil Erfındık'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

Cinayetin ardından yaklaşık bir hafta arkadaşının evinde saklanan Atik, daha sonra teslim oldu.

Atik hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan Atik, 'iyi hal ve pişmanlık' indirimleriyle 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Hakaret ve 'Tehdit' suçlarından 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Serpil Erfındık'ın ailesinin avukatlarının itirazları sonrası dosyayı görüşen Yargıtay, 2018 yılında kararı onadı.

SAVCILIK, TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce boşandığı erkek Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği soruşturma izni vermemesi nedeniyle savcılık, takipsizlik kararı verdi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDDİANAME

Karar sonrası avukatlar, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), B.B., R.K.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında 'Görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sanıkların yargılandığı davada, geçen yıl 22 Mart'ta karar çıktı. A.İ.Ö, G.İ., B.B., M.F.O., S.S. ve İ.Ö.'nün ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

Diğer sanıklar Z.Y. ve R.K.S. hakkında önce 9 ay ardından 'iyi hal' indirimi yapılıp 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca her iki sanık için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İSTİNAFA GİTTİ

Avukatların itirazı sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezaları onadı.

Ceza Dairesi ayrıca sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; sanıkların "görevi kötüye kullanmak suçunu işlemediğinin sabit olduğuna yönelik takdir ve kanaatinin yerinde görüldüğüne" karar verip, beraat kararlarını onadı.

2 sanığa verilen cezalar kesinleşirken, Erfındık ailesinin avukatı Nevraz Sığın, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Avukat Sığın, AYM'ye bireysel başvuru yaparak beraat kararlarına itiraz etti.