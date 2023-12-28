Akademisyen Tuba Işık Roboski Katliamı'nı övdü: 'Görüntü çok güzel'

Akademisyen Tuba Işık, Roboski Katliamı'nın ardından düzenlenen cenaze töreninin fotoğrafına 'Görüntü çok güzel' yorumu yaptı.

Ağrı'da bulunan İbrahim Çeçen Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde akademisyen olan Tuba Işık, Roboski Katliamı'nın ardından düzenlenen cenaze töreninin fotoğrafına "Güröntü çok güzel, daim olsun" yorumunda bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin ölümünün 12'nci yıl dönümünde sosyal medyada yapılan bir paylaşıma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde akademisyen olan Tuba Işık da yorum yaptı.

Işık, Roboski Katliamı’nın ardından çekilen cenaze töreni fotoğrafının altına “Görüntü çok güzel, daim olsun” diye yazdı.

Işık'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.