Akademisyen ve hukukçulardan Başpınar işçilerine destek
Aralarında akademisyenler, hukukçular, yazarlar ve sendikacıların bulunduğu 261 kişi, anayasal grev hakkını kullanmaları yasaklanan Başpınar işçilerine destek açıklaması yayımladı.
Akademisyenler, hukukçular, yazarlar ve sendikacılar, iktidarın grev yapmalarını yasakladığı Başpınar işçileri için ortak imzalı açıklama yayımladı.
103’ü akademisyen 261 kişinin imzası bulunan metinde, “Büyük çoğunluğu asgari ücretle veya asgari ücretin çok az üzerinde ücretlerle çalıştırılan işçiler, yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendika seçme özgürlüğü için günlerdir kar yağışı altında yaktıkları ateşin etrafında iş bırakarak haklı bir mücadele sürdürüyorlar" denildi.
İmzacılar, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde, düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı günlerdir mücadele eden işçilerin yanında olduklarını duyurdu.
"FİİLİ OHAL İLAN EDİLDİ"
İmza metninde şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizde Anayasal güvence altında olan sendika, toplu pazarlık ve grev hakları fiilen kullanılamaz haldedir. Yetki sistemi, grev yasakları, sendikasızlaştırma, güvencesizlik ve sürdürülen ekonomik politikalar sonucu bugün ülkemiz asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği, işçilerin kötü çalışma koşullarına mahkum edilmek istendiği bir ülke haline getirilmiştir. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçiler haklarını talep ediyorlar.
Ancak Gaziantep Valiliğinin aldığı kentte eylem yasağıyla bu hak arama mücadelesi yeni bir engelle karşılaşmıştır. Gaziantep Valiliği bir tür fiili OHAL ilanı anlamına da gelen kararında ‘tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikleri’ yasaklamıştır.
'YASAK KARARI GERİ ÇEKİLSİN'
Açıkça işçilerin hak mücadelesini yasaklama anlamına gelen bu karar Anayasayla güvence altına alınan örgütlenme, toplanma ve hak arama özgürlüklerinin ihlalidir. Valiliği bu kararını geri almaya çağırıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti: “Başpınar işçileri valiliğin bu hukuksuz kararına rağmen direnişlerini sürdürme kararı almıştır. İşçilerin hakları için yürüttüğü mücadelelerini destekliyoruz. İşçilerin talepleri bir an önce karşılanmalı, önlerine çıkarılan engeller kaldırılmalıdır. Bizler aşağıda imzası bulunanlar olarak, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde Anayasal haklarını kullanan işçilerin mücadelelerini yakından takip ediyor ve kendileriyle her anlamda dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.
İşçilerin Anayasa, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla güvence altına alınan barışçıl toplu eylem haklarının engellenmesine karşı emekten yana tüm kesimleri, tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırıyor, tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz. Gaziantep Valiliği’nin yapması gereken haklarını arayan işçilerin önüne engel çıkarmak değil onlara kolaylık ve destek sağlamaktır. Valiliği Anayasaya aykırı yasaklama kararını iptal ederek sosyal hukuk devletinin gereği olarak işçilerin hak mücadelelerinin önündeki engellemeleri kaldırmaya davet ediyoruz.”
İmzacılar
Abdurrahman Fettahoğlu (Prof.Dr., Emekli)
Adalet Alada (Prof.Dr.)
Ahmet Bekmen (Doç.Dr.)
Ahmet Ergin (Hukukçu)
Ahmet Faruk Ümüt (Hukukçu)
Ahmet Gire (Dr.)
Ahmet Haşim Köse (Prof.Dr.)
Ali İhsan Bekmezci
Ali Petek (Doç.Dr.)
Ali Yalçın Göymen (Dr.)
Alpkan Birelma (Dr.Öğr.Üyesi)
Arif Ekinci
Arif Koşar (Dr.)
Aslı Kayhan (Doç.Dr.)
Aslı Odman (Dr.)
Aydın Erol (Sendikacı)
Aydın Gelmez (Dr.)
Aykut Çoban (Prof.Dr., Emekli)
Aysun Gezen (KHK’lı Akademisyen)
Ayşe Arslan (Dr.)
Aziz Çelik (Prof.Dr.)
Barış Alp Özden (Doç.Dr.)
Barış Işık (Dr.Öğr.Üyesi)
Barış İpek (Hukukçu)
Barış Yıldırım (Dr.)
Başak Belhan (Hukukçu)
Bekir Öztürk
Belkıs Aydın (Dr.Öğr.Üyesi)
Belma Çevik Altun
Berkay Turgut
Beyzade Sayın (Uzman)
Bilgin Aslan (Hukukçu)
Buket Gülçin Özel (Hukukçu)
Burak Çetiner
Bülent Ecevit Nadas (Hukukçu)
Bülent Türkmen (Sendikacı)
Büşra Altunoluk (Hukukçu)
Büşra Karadan (Hukukçu)
C. Hakkı Zariç (Yazar)
Cantuğ Yavuz (Sanatçı)
Cem Baran Gök (Hukukçu)
Cem Güney
Cem Özatalay (Doç.Dr.)
Cemil Yıldızcan (Doç.Dr.)
Cenk Dost Verdi (Sanatçı)
Cenk Güray (Prof.Dr.)
Ceren Sözeri (Prof.Dr.)
Cihan Özpınar (Dr.Öğr.Üyesi)
Coşku Çelik (Dr.Öğr.Üyesi)
Çağla Seven (Uzman)
Çağla Ünlütürk (Prof.Dr.)
Çağla Yolaşan (Hukukçu)
Çağrı Gökçek
Çiğdem Aslan
Demet Özmen (Doç.Dr.)
Deniz Ay (Dr.Öğr.Üyesi)
Deniz Hazal Beyaz
Denizcan Kutlu (Doç.Dr.)
Derya Şahin
Didem Palancıoğlu
Dilek İleri Ant
Dünya Emrem (Sendikacı)
Ebru Beşe (Hukukçu)
Eda Kara
Ekin Çalıcı Kıyak (Araştırmacı)
Ekin Demirkan
Ekinsu Devrim Danış (Araştırmacı)
Ekrem Sarıoğlu (Sendikacı)
Elif Gizem Aykul (Sanatçı)
Elif Sinem Arıkan (Dr.)
Elif Yetigin (Hukukçu)
Emel Atik (Dr.)
Emel Memiş (Doç.Dr.)
Emir Aydoğan (Araştırmacı)
Emirali Karadoğan (Doç.Dr.)
Emir Demir (Hukukçu)
Emrah Kırımlı (Dr.)
Emre Sarı (Sanatçı)
Emre Tansu Keten (Dr.)
Engin Kara (Hukukçu)
Erhan Kaplan (Uzman)
Erkan Aydoğanoğlu (Dr.)
Erkan Bayrak (Sendikacı)
Erkan Muniroğlu (Araştırmacı)
Ertan Zereyak (Dr.Öğr.Üyesi)
Esra Sakınç
Evra Çetin (Dr.Öğr.Üyesi)
Eylem Kaya Eroğlu (Sendikacı)
Eylem Sarıoğlu (Hukukçu)
Ezgi Keskin (Sanatçı)
Ezgi Pınar (Dr.)
Ezgi Sarıtaş (Doç.Dr.)
Ezgi Şahin Yalvarıcı (Hukukçu)
F. Serkan Öngel (Doç.Dr.)
Fadime Kavak Sevim (Sendikacı)
Fatih Akman
Fatih Kaplan (Sendikacı)
Fatih Polat (Yazar)
Fatma Betül Kocaaslan (Araştırmacı)
Ferdağ Ergin Öztürk (Hukukçu)
Feyza Turgay (Dr.)
Figen Bozdağlı (Sendikacı)
Gamze Yücesan Özdemir (Prof.Dr.)
Gökhan Aydın (Sendikacı)
Güldane Çelik (Sendikacı)
Gülfem Varlık
Gültan Ergün (Sendikacı)
Gürkan Emre Gürcanlı (Doç.Dr.)
Gürsan Şenalp (Doç.Dr.)
Güven Bakırezer (DoçDr.)
Hacı Çevik (Dr.)
Hakan Mıhcı (Prof.Dr., Emekli)
Halil Serhan Köse (Sanatçı)
Harun Erdil (Hukukçu)
Hazal Zorbozan (Araştırmacı)
Heval Yıldız Karasu (Hukukçu)
Hidayet Civelekoğlu
Hülya Dinçer (Dr.Öğr.Üyesi)
Hülya Kendir (Dr.)
Hülya Kirmanoğlu (Prof.Dr.)
Hülya Yıldırım (Hukukçu)
Hüseyin Çapartaş
Hüseyin Kurt (Sendikacı)
Hüseyin Uslu
Işıl Ünal (Prof.Dr.)
İbrahim Akseloğlu (Sendikacı)
İbrahim Polat
İbrahim Temizer (Sendikacı)
İlhan Ergen
İlyas Coşkun (Uzman)
İlke Işık (Hukukçu)
İrfan Kaygısız (Uzman)
İsmet Akça (Doç.Dr.)
İzzet İldeş (Sendikacı)
Kamil Mor
Kamil Tekin Sürek (Hukukçu)
Kansu Yıldırım (Yazar)
Kemal Aydoğan (Sanatçı)
Kemalettin Yıldız
Kenan Arslan (Hukukçu)
Kenan Çetin (Hukukçu)
Kenan Maçoğlu (Hukukçu)
Koray R. Yılmaz (Prof.Dr.)
Kuvvet Lordoğlu (Prof.Dr.)
Kübra Yeter
Lale Büyük Efe (Hukukçu)
Levent Dölek (Dr.)
Levent Köker (Prof.Dr., Emekli)
Levent Öztuş
Linda Sevinç Hocaoğulları (Hukukçu)
M. Hakan Koçak (Doç.Dr.)
Mehmet Aşk (Yazar)
Mehmet Bona (Prof.Dr.)
Mehmet Cemil Ozansü (Dr.)
Mehmet Çakır
Mehmet Fuat Kına (Dr.Öğr.Üyesi)
Mehmet Rauf Kesici (Doç.Dr.)
Mehmet Tekatlı (Sanatçı)
Mert Öztürk (Hukukçu)
Mesut Gülmez (Prof.Dr., Emekli)
Metin Özuğurlu (Prof.Dr.)
Muhammed İkbal (Hukukçu)
Murat Birdal (Prof.Dr.)
Murat Sevim
Murat Yıkılmaz (Dr.)
Mustafa Balkız (Uzman)
Mustafa Dağdelen
Mustafa Huzeyfe Okuyucu (Hukukçu)
Mustafa Kara (Yazar)
Mustafa Kemal Coşkun (Doç.Dr.)
Mustafa Sönmez
Mustafa Şener (Dr.)
Mustafa Yağcı (Hukukçu)
Muzaffer Kaya (Dr.Öğr.Üyesi)
Müjgan Tekin (Yazar)
Münir Can Cindoruk (Sanatçı)
Mürsel Ünder (Hukukçu)
Müzeyyen Durgun
N. Kürşad Sağlam
Nail Dertli (Dr.)
Nazlıcan Çelik (Hukukçu)
Nejlan Yıldız (Uzman)
Nergis Erdoğan (Prof.Dr.)
Nesrin Rüstemoğlu
Neşe Çetin (Sendikacı)
Neylan Solmaz Saçılık
Nihat Koçyiğit
Nilgün Erdem (Doç.Dr.)
Nimet Acar (Hukukçu)
Nöber Özyürekoğlu
Nuran Gülenç (Uzman)
Nuran Güven
Nurcan Ölmez (Sendikacı)
Olcay Kunal
Onur Can Taştan (Dr.)
Onur Hamzaoğlu (Prof.Dr.)
Orhun Çoban
Osman Ergin (Hukukçu)
Osman Tezcan
Osman Zeki Erdoğan (Hukukçu)
Ömer Furkan Özdemir (Dr.)
Ömür Çınar Elçi (Prof.Dr.)
Özcan Göçer
Özge Öztürk (Sanatçı)
Özgür Müftüoğlu (Dr.)
Özgür Narin (Dr.Öğr.Üyesi)
Özgür Sarıoğlu (Prof.Dr.)
Özlem Özkan (Doç.Dr.)
Recep Kapar (Prof.Dr.)
Sadun Kömürcü (Uzman)
Savaş Karabulut (Doç.Dr.)
Seçkin Özsoy (Doç.Dr.)
Sedat Bayram
Sefa Aslan
Selçuk Işık
Selda Sevtap Demirci (Dr.)
Sema Elif Akıncı
Sevda Karataş Şahin (Hukukçu)
Sevda Yeliz Nar
Sevgi Kahraman
Seyhan Erdoğdu (Prof.Dr.)
Sıdıka Gündüz
Sibel Perçinel
Sinejan Kut (Hukukçu)
Sinem Şirin (Dr.Öğr.Üyesi)
Sonat Yurtçu (Yazar)
Songül Argünağa (Hukukçu)
Songül Beydilli (Hukukçu)
Sultan Saygılı (Sendikacı)
Süleyman Eker
Süreyya Karacabey (Doç.Dr.)
Şahap Arpacı (Hukukçu)
Şehriban Efesoy Mor (Sendikacı)
Şenay Aydemir (Gazeteci)
Şenay Tokaç
Şevval Yılmaz (Araştırmacı)
Şeyma Eren (Hukukçu)
Tarık Yüce
Tezcan Durna (Doç.Dr.)
Tora Pekin (Hukukçu)
Tugay Bek (Hukukçu)
Tuğçe Ceylan
Tülin Ural (Doç.Dr.)
Utku Özveri (Uzman)
Ümit Sisligün (Hukukçu)
Y. Doğan Çetinkaya (Doç.Dr.)
Yakup Tekin (Sendikacı)
Yasemin Özgün (Doç.Dr.)
Yasin Kaya
Yaşar Saltürk Özköse
Yıldız İmrek (Hukukçu)
Yusuf Özalp
Yusuf Yurdakul (Uzman)
Yücel Demirer (Doç.Dr., Barış Akademisyeni)
Yücel Eren
Yüksel Akkaya (Prof.Dr.)
Zeynep Benli
Zeynep Sarıkaya Altun (Sendikacı)
Zeynep Yıldız
Ziya İlker Göktaş (Hukukçu)