Akademisyen ve hukukçulardan Başpınar işçilerine destek

Akademisyenler, hukukçular, yazarlar ve sendikacılar, iktidarın grev yapmalarını yasakladığı Başpınar işçileri için ortak imzalı açıklama yayımladı.

103’ü akademisyen 261 kişinin imzası bulunan metinde, “Büyük çoğunluğu asgari ücretle veya asgari ücretin çok az üzerinde ücretlerle çalıştırılan işçiler, yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendika seçme özgürlüğü için günlerdir kar yağışı altında yaktıkları ateşin etrafında iş bırakarak haklı bir mücadele sürdürüyorlar" denildi.

İmzacılar, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde, düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı günlerdir mücadele eden işçilerin yanında olduklarını duyurdu.

"FİİLİ OHAL İLAN EDİLDİ"

İmza metninde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde Anayasal güvence altında olan sendika, toplu pazarlık ve grev hakları fiilen kullanılamaz haldedir. Yetki sistemi, grev yasakları, sendikasızlaştırma, güvencesizlik ve sürdürülen ekonomik politikalar sonucu bugün ülkemiz asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği, işçilerin kötü çalışma koşullarına mahkum edilmek istendiği bir ülke haline getirilmiştir. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçiler haklarını talep ediyorlar.

Ancak Gaziantep Valiliğinin aldığı kentte eylem yasağıyla bu hak arama mücadelesi yeni bir engelle karşılaşmıştır. Gaziantep Valiliği bir tür fiili OHAL ilanı anlamına da gelen kararında ‘tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikleri’ yasaklamıştır.

'YASAK KARARI GERİ ÇEKİLSİN'

Açıkça işçilerin hak mücadelesini yasaklama anlamına gelen bu karar Anayasayla güvence altına alınan örgütlenme, toplanma ve hak arama özgürlüklerinin ihlalidir. Valiliği bu kararını geri almaya çağırıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti: “Başpınar işçileri valiliğin bu hukuksuz kararına rağmen direnişlerini sürdürme kararı almıştır. İşçilerin hakları için yürüttüğü mücadelelerini destekliyoruz. İşçilerin talepleri bir an önce karşılanmalı, önlerine çıkarılan engeller kaldırılmalıdır. Bizler aşağıda imzası bulunanlar olarak, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde Anayasal haklarını kullanan işçilerin mücadelelerini yakından takip ediyor ve kendileriyle her anlamda dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

İşçilerin Anayasa, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla güvence altına alınan barışçıl toplu eylem haklarının engellenmesine karşı emekten yana tüm kesimleri, tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırıyor, tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz. Gaziantep Valiliği’nin yapması gereken haklarını arayan işçilerin önüne engel çıkarmak değil onlara kolaylık ve destek sağlamaktır. Valiliği Anayasaya aykırı yasaklama kararını iptal ederek sosyal hukuk devletinin gereği olarak işçilerin hak mücadelelerinin önündeki engellemeleri kaldırmaya davet ediyoruz.”

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