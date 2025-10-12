Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Akademisyen ve siyaset bilimci Emrah Gülsunar, gözaltına alındığını bildirdi.

Emrah Gülsunar, X hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu.

Gözaltına alınıyorum.

— Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) October 12, 2025

GÜLSUNAR DÜN "BENİ TUTUKLATMAYA ÇALIŞAN KÖTÜ NİYETLİ TROLLER" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Gülsunar daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle hedef gösterildiğini ifade ederek, "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor" demişti.