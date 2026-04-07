Akademisyenden kadavra bağışı

HABER MERKEZİ

Ülkede sayısı 128’e ulaşan tıp fakültelerinin önemli bir bölümü kadavra yetersizliğiyle karşı karşıya.

Bazı fakültelerde hiç kadavra bulunmazken, eğitim maketler üzerinden ya da yurt dışından getirilen kadavralarla sürdürülmeye çalışılıyor. Ancak ithal kadavraların 15 ila 25 bin dolar arasında değişen maliyeti, sorunu daha da derinleştiriyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda görev yapan 38 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aslan, bedenini kadavra olarak bağışlayarak hem farkındalık çağrısı yaptı hem de üniversitesinde bir ilke imza attı.

Aslan ‘‘Bedenimin geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlaması ve kurtarılacak hayatlara bir umut olabilecek olması benim için büyük bir onur olacaktır” dedi. Nitelikli doktorların yetişmesi için beden bağışçılarının hayati önem taşıdığını söyleyen Aslan, tıp eğitiminin temel taşlarından birisinin anatomi eğitimi olduğunu vurguladı. Aslan, özetle şöyle devam etti: ‘‘İnsan vücudunun yapısının doğru, güvenli ve üç boyutlu şekilde öğrenmenin en etkili yolu kadavra çalışmalarıdır. Kadavra üzerinden yapılan eğitim, hekim adaylarının İnsan bedenini gerçekçi bir ortamda öğrenmesini sağlar. Bu eğitim olmadan yetişen bir hekim ne yazık ki mesleki yeterlilik kazanması mezuniyet sonrasında çok daha zor hale gelir. Vatandaşlarımız bedenlerini isterlerse belli bir süre, isterlerse süresiz olarak bağışlayabilirler. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra bağışlanan bedenler bağışçıya duyulan saygı temelinde dini ve kültürel hassasiyetler gözetilerek defnedilmektedir.’’