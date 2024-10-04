Akademisyeni TEM’le çıkardılar

İlayda SORKU

Araştırma Görevlisi geçen günlerde Damla Topbaş’ın sistematik mobbinge maruz kalması sonucu istifa ettiği haberleriyle gündeme gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) akademisyen kıyımı devam ediyor.

Üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Sibel Bekiroğlu’nun iş akdi, ‘hizmete ihtiyaç duyulmadığı’ ve ‘görevi talep etmediği’ gerekçesiyle sonlandırıldı. İş akdi feshedilen Bekiroğlu, yaşananları BirGün’e şu ifadelerle aktardı: “Burada görevime devam edeceğime yönelik pek çok ibare vardı fakat bana kimse ulaşmadı. İKÇÜ’de mesai saati dayatması da bulunuyor. Her gün mesai saatleri içerisinde ofisimde olmama rağmen bana ulaşılmadı. Ben de dekana, burada bir kötü niyet olduğunu ve sonucunda işten çıkarıldığımı söyledim. Dekan, benim gönderilen belgeye cevap vermediğimi ve böyle bir personeli de istemediğini söyledi. Ben de bunu tutanak altına aldım”

TEM EKİPLERİNİ ÇAĞIRDILAR

Kayıt altına aldığı tutanağı dekanlığa vermek isteyen Bekiroğlu, evrak arşiv biriminin olmadığı ve bu sebeple tutanağının alınamayacağı cevabını aldı. Gerekçeye itiraz eden Bekiroğlu, “‘Dilekçeyi almak zorundasınız, almamak bir suç’ şeklinde bir ifademiz oldu şahidimle beraber. Bunun üzerine birden, olayı kriminalize etme çabası içerisinde, güvenlik görevlerini çağıracaklarını söylediler. Terör birimi okula çağırıldı ve bölümden çıkarıldım” dedi.

Yaşananların ardından Rektörlük ile görüşme talebiyle üniversiteye giden Bekiroğlu, odasının anahtarının değiştirildiğini ve isminin söküldüğünü aktardı. İKÇÜ’de yaklaşık bir yıldır mobbing yaşadığını aktaran Bekiroğlu şunları söyledi:

“Daha önce de bu tarz hukuksuz durumlarla karşılaştım. Açığa alındım, hakkımda dava açıldı ve beraat ettim. Üniversiteler artık kendilerini çürüten ve öğrenci ile akademisyen öğüten yerler haline getirildiler. Fakat hakkımı arayacağım, kararlıyım.”