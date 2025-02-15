Akademisyenin tutukluluğuna itiraz

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutukluluğuna itiraz edildi.

13 gündür tutuklu bulunan akademisyen Ör'ün avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin yakın zamanda ameliyat geçirdiğini ve halen tıbbi takip ve özel bakım gerektiren bir sağlık durumuna sahip olduğunu kaydetti.

Ersöz, müvekkilinin 67 yaşındaki babası Ali İhsan Bayraktar'ın Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe durumda olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, savcılığın resen tutukluluğu sona erdirmesi ya da Sulh Ceza Hakimliğinin talebi değerlendirmesi istendi.