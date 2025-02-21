Akademisyenler Alper Kaliber ve Esra Kaliber, Altınbaş Üniversitesi'nden atıldı

Prof. Dr. Alper Kaliber, barış akademisyeni eşi Öğr. Gör. Esra Kaliber ile 11 yıldır çalıştıkları Altınbaş Üniversitesi'nden önceden haber verilmeden çıkarıldıklarını duyurdu.

Prof. Dr. Alper Kaliber Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 11 yıl boyunca görev yaptıkları Altınbaş Üniversitesi’nden kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadan çıkarıldıklarını belirtti.

Üniversite yönetiminin kendilerine sunduğu gerekçenin “kârdan zarar ediyoruz” olduğunu belirten Kaliber, dava açacaklarını ve hukuk önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

Kaliber, “Şu ana değin ailemizin ve dostlarımızın da desteğiyle moralimiz gayet yerinde ve hatta kuş kadar hafiflemiş olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” diye yazdı.

"BREZİLYA’DAKİ KONTRATIMI 4 YILA KADAR UZATABİLİRDİM"

Üniversiteden apar topar çıkarıldıklarını belirten Kaliber, şunları yazdı:

"Ben ve eşim Esra Kaliber, yaklaşık 11 yıl boyunca çalıştığımız, sayısız öğrenci yetiştirerek bir çok yayına ve araştırmaya imza attığımız Altınbaş Üniversitesi’nden apar topar çıkarıldık. Hem de sabbatical iznimden döndükten 3 gün sonra ve dönem başlamışken. Üstelik 2 ay önce bu bize bildirilseydi Brezilya’daki kontratımı 4 yıla kadar uzatabilecekken.

Geçtiğimiz Eylül’de işten çıkarılan arkadaşlarıma söylendiği gibi gerekçe mealen kârdan zarar ediyoruz. Tüm süreci yönetme biçimleri baştan sona çirkin ve her türlü hayadan uzak şekilde oldu. Bu nedenle davamızı açıyoruz ve Türkiye’de kaldığı kadarıyla hukuk önünde onlarla en güçlü şekilde hesaplaşacağız. Şu ana değin ailemizin ve dostlarımızın da desteğiyle moralimiz gayet yerinde ve hatta kuş kadar hafiflemiş olarak araştırmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz."