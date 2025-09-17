Akademisyenler çözüm komisyonunda: Kördüğüm gizli görüşmelerle aşılabilir

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10’uncu toplantısı başladı. Komisyona çatışma çözümü alanında çalışan akademisyenler davet edildi.

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun öncelikli gündeminin, “Silah bırakma sürecinin millet adına denetimi ve kontrolünün yapılması” ile “Yasal düzenlemeler için adımların atılması” olduğunu kaydetti.

Komisyonun dinleyeceği akademisyenlerin Latin Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleriyle ilgili konularda çalıştıklarını ifade eden Kurtulmuş, “Şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktır. Biz bu süreçte yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır” dedi.

PKK’nin bir an evvel silahlarını tamamıyla terk etmesi ve İmralı’dan yapılan çağrıya uygun adımlar atması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum" diye konuştu.

ÖZGÜN YÖNTEMLER

Komisyonda konuşan Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, sürecin toplumsallaşmasının önemini, Filipinler örneği üzerinden anlattı.

Veznedaroğlu, Kolombiya’daki çözüm sürecindeki görüşmelerde, "Kırsal kalkınma, siyasi katılım, hukuk devrimi" konularının ana başlıklar olduğunu dile getirdi. Türkiye’de başlayan çözüm sürecinin iyi bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Veznedaroğlu, barış için dünya örneklerinden farklı özgün yöntemler belirlenmesi gerektiğini anlattı.

GİZLİLİK VE ŞEFFAFLIK DÖNEMLERİ

Barış için “Siyasi hesapların ve aktüel siyasetin ötesinde bir bakış açısını geliştirilmesi” gerektiğini ifade eden Veznedaroğlu, “Olmazsa olmaz” olarak nitelendirdiği diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

• Kırmızı çizgiler öne çıkarılmamalı.

• Kazan-kazan çözüm önerileri belirlenmeli.

• Çözümü önleyecek kördüğümler, gizli görüşmeler ile aşılabilir. Gizlilik ve şeffaflık dönemlerini iyi belirlemek gerekir.

• Süreç zamana yayılmamalı, iyi bir takvim süreci işletilmeli.

• Güven bir ön şart olarak belirlenmemeli ama güven artırıcı önlemler de alınmalı

• Siyasi tutukluların serbest bırakılması yönünde hukuki düzenlemeler atılabilir. İnfaz yasası düzenlemesi ile başlanabilir.