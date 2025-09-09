Akademisyenlerden imza kampanyası: “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz”

Eski Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ve siyaset bilimci Prof. Dr. Nuray Mert, “Demokrasi onurumuzdur” başlıklı bir metin kaleme aldı. “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” diyen akademisyenler, herkesi imza kampanyasına katılmaya çağırdı.

Akademisyenler, kaleme aldıkları metni imza kampanyasına dönüştürdü ve kampanyaya katılmak isteyen herkesi imza vermeye çağırdı.

“Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır” ifadelerinin yer aldığı metinde "İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir" dendi.

Açıklamada, iktidarın sandıkta da kaybettiğini anladıktan sonra CHP'li belediyelere operasyon düzenleyip yöneticilerini cezaevine attığı hatırlatıldı.

"DEMOKRASİ ONURUMUZDUR"

"Demokrasi onurumuzdur" başlıklı imza metninin tam hali şu şekilde:

"Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır. Baskıcı rejimler, hak ve özgürlüklerimizi elimizden alarak onurumuzu zedeler. Güçleri sadece acizlere yetenler, sonuçta kendilerine karşı çıkanların tümünü aciz hale getirmeye çalışır. Baskıcı rejimler korku salarak acizlik, çaresizlik, umutsuzluk yayarak ayakta kalır. İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir.

Ülkemizde hak ve özgürlükler kaybı, demokrasi ayıbı artık bu noktaya varmıştır. Uzun süredir tüm demokratik alan, zemin ve kanalları ortadan kaldıran mevcut iktidar yapısı, sandıkta da kaybettiğini anladığı noktada doğrudan muhalefet partisini hedef aldı. Siyasal rakip olarak karşısına çıkan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, sandıkta ve meydanlarda yenemediği yerel yöneticileri zindana gönderme yolunu tuttu. Bu yol ile muhalefetin çözüleceğini, hak ve özgürlük arayışının biteceğini sandı. Ama öyle olmadı.

'CHP, DEMOKRATİK MUHALEFETİN EN GÜÇLÜ ADRESİ'

Özgür Özel liderliğindeki CHP, bu süreçte demokratik muhalefetin en güçlü adresi haline geldi. O nedenle mevcut iktidar yapısı şimdi de tüm devlet gücünü kullanarak CHP’de Özgür Özel yönetimini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Artık mesele bir parti, hatta demokrasi meselesi olmasının ötesinde bir insanlık onuru meselesi haline geldi. Her geçen gün baskı ve dayatma siyasetinin dozunu artırıp alanını genişleten mevcut iktidar yapısına karşı sessiz kalmak, onursuzluk olur.

'SES VERMEK SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAYIZ'

Geçmişte hak ve özgürlüklere sahip çıkmak için ses vermiş, çaba sarf etmiş pek çoğumuz, bir süredir boşunalık duygusuna teslim olmuş durumda. Oysa bu ülkede yaşayan hiç kimsenin, hiç olmazsa ses vermek sorumluluğundan kaçamayacağı bir eşik noktasındayız.

O nedenle bu ülkenin geleceği için kaygılanan akademisyenler olarak, demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyor, tüm sivil inisiyatifleri de demokrasi ve onur mücadelesini güçlü biçimde büyütmeye davet ediyoruz."