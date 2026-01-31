Akademisyenlerden Migros depo işçilerine destek

Farklı alt işveren firmalarda çalışan Migros depo işçilerinin 23 Ocak 2026’da başlattığı ücret mücadelesine akademisyenlerden destek geldi. YAzılı açıklamada, Türkiye’nin farklı illerindeki Migros depolarına yayılan eylemlerin, yalnızca tekil bir işyeri sorununu değil; özel sektörde yaygın olan düşük ücret, güvencesizlik ve sendikasız çalışmanın yarattığı yapısal sorunları görünür kıldığı vurgulandı. Migros depo işçilerinin ve mücadeleye öncülük eden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) yanında olduklarını belirten akademisyenlerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Haklı Mücadelelerinde Migros Depo İşçilerinin Yanındayız. Farklı alt işveren firmalarda istihdam edilen Migros depo işçileri, 23 Ocak 2026 günü insanca yaşanacak bir ücret talebiyle bir mücadele başlatmıştır. İşçilerle herhangi bir pazarlığa dayanmayan ve işveren tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücret zammına karşı ortaya çıkan bu mücadele, kısa sürede Türkiye'nin farklı illerindeki Migros depolarına yayılmıştır. Depo işçilerinin mücadelesi, belirli bir işyeri ya da alt işveren firmasıyla sınırlı bir itirazın ötesine geçerek Migros'un tüm depolarını kapsayan bir karakter kazanmıştır. Aynı zamanda bu mücadele, ülkemizde ve özellikle de özel sektör işyerlerinde yaygın olan düşük ücretli, iş güvencesinden yoksun ve sendikasız çalışma düzeninin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Akademisyenler olarak, insanca yaşanabilecek bir ücret için yürüttükleri bu meşru mücadelede Migros depo işçilerinin ve bu mücadeleye liderlik eden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Migros yönetimini,Migros depo işçilerinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal haklarına uymaya,Bu mücadeleyi işten çıkarmalar başta olmak üzere çeşitli baskı araçları kullanarak bastırmaya çalışmak yerine, işçilerin kolektif iradesini tanımaya ve özgürce seçtikleri temsilcileriyle müzakere etmeye davet ediyoruz.”