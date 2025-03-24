Akademisyenlerden öğrencilere destek

Politika Servisi

Günlerdir kampüslerde ve meydanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepki gösteren üniversite öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden destek açıklaması geldi. Açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, iradenize saygı duyuyor, mücadelenizi destekliyoruz" denildi.

Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri de boykot kararı alan ögrencilerini destekledi. Eğitim Sen GSÜ İş Yeri Meclisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘‘Biz Galatasaray Üniversitesi Eğitim Sen üyesi bilim emekçileri olarak, hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik hakların kullanımından yana olduğumuzu bildiriyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarını, öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz.’’