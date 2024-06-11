Akademisyenlere eziyete son verin

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için 15 Temmuz sonrasında ihraç edilen akademisyenlerin uğradığı hak kayıplarına dikkat çeken bir video yayınladı. Eğitim Sen’in YouTube hesabı üzerinden paylaşılan videoda, akademisyenlerin bildiriye imza attığı 2016’dan bu yana baskı ve hak kayıplarının katlanarak arttığına dikkat çekildi.

Akademisyenler hakkında, görevden ihraç etme, emekli olmaya zorlama, sözleşme feshi gibi yaptırımların yanı sıra ceza davalarının da açıldığının altı çizildi. Videoda dikkat çekilen bir diğer unsur ise Anayasa Mahkemesi’nin 26 Temmuz 2019’da Barış Bildirisini imzalayan akademisyenlerin cezalandırılmasının düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmesine rağmen akademisyenlerin göreve iade edilememesi oldu.