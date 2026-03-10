AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 10 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 10 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 10 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 10 Mart 2026 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 61.28 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

10 MART 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? Benzine yaklaşık 39 kuruş, motorine yaklaşık 53 kuruş zam geldi. Bu artışlar, toplam beklenen zammın (benzin için 1,54 TL, motorin için 2,14 TL civarı) sadece %25'lik kısmının vatandaşa yansıması şeklinde gerçekleşti. Geri kalanı eşel mobil sistemi sayesinde ÖTV'den karşılandı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 60.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 60.32 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 65.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 65.28 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz İstanbul (Avrupa) 60.32 TL/LT 65.28 TL/LT 30.49 TL/LT İstanbul (Anadolu) 60.16 TL/LT 65.12 TL/LT 29.89 TL/LT Ankara 61.28 TL/LT 66.39 TL/LT 30.37 TL/LT İzmir 61.56 TL/LT 66.67 TL/LT 30.29 TL/LT Adana 62.12 TL/LT 67.21 TL/LT 30.81 TL/LT Adıyaman 62.46 TL/LT 67.57 TL/LT 30.94 TL/LT Afyon 62.36 TL/LT 67.58 TL/LT 30.34 TL/LT Ağrı 62.83 TL/LT 67.92 TL/LT 31.59 TL/LT Aksaray 62.23 TL/LT 67.32 TL/LT 30.21 TL/LT Amasya 61.87 TL/LT 66.96 TL/LT 30.99 TL/LT Antalya 62.51 TL/LT 67.73 TL/LT 30.54 TL/LT Ardahan 62.35 TL/LT 67.44 TL/LT 31.29 TL/LT Artvin 62.16 TL/LT 67.25 TL/LT 31.84 TL/LT Aydın 61.78 TL/LT 66.89 TL/LT 30.44 TL/LT Balıkesir 61.87 TL/LT 66.98 TL/LT 29.99 TL/LT Bartın 61.59 TL/LT 66.49 TL/LT 30.05 TL/LT Batman 62.74 TL/LT 67.95 TL/LT 30.94 TL/LT Bayburt 62.06 TL/LT 67.15 TL/LT 31.19 TL/LT Bilecik 61.24 TL/LT 66.14 TL/LT 29.89 TL/LT Bingöl 62.86 TL/LT 68.07 TL/LT 31.19 TL/LT Bitlis 62.85 TL/LT 68.06 TL/LT 31.01 TL/LT Bolu 61.35 TL/LT 66.24 TL/LT 30.20 TL/LT Burdur 62.32 TL/LT 67.54 TL/LT 30.49 TL/LT Bursa 61.36 TL/LT 66.26 TL/LT 29.89 TL/LT Çanakkale 61.91 TL/LT 67.02 TL/LT 30.09 TL/LT Çankırı 61.70 TL/LT 66.80 TL/LT 30.60 TL/LT Çorum 61.87 TL/LT 66.97 TL/LT 30.54 TL/LT Denizli 62.05 TL/LT 67.16 TL/LT 30.19 TL/LT Diyarbakır 62.75 TL/LT 67.96 TL/LT 31.06 TL/LT Düzce 61.19 TL/LT 66.09 TL/LT 30.05 TL/LT Edirne 61.40 TL/LT 66.53 TL/LT 30.59 TL/LT Elazığ 62.84 TL/LT 68.05 TL/LT 30.81 TL/LT Erzincan 62.30 TL/LT 67.39 TL/LT 31.19 TL/LT Erzurum 62.35 TL/LT 67.44 TL/LT 30.99 TL/LT Eskişehir 61.56 TL/LT 66.46 TL/LT 29.99 TL/LT Gaziantep 62.24 TL/LT 67.35 TL/LT 30.51 TL/LT Giresun 62.10 TL/LT 67.19 TL/LT 30.99 TL/LT Gümüşhane 62.06 TL/LT 67.15 TL/LT 31.09 TL/LT Hakkari 62.90 TL/LT 68.11 TL/LT 31.67 TL/LT Hatay 61.98 TL/LT 67.09 TL/LT 30.61 TL/LT Iğdır 62.84 TL/LT 67.93 TL/LT 31.59 TL/LT Isparta 62.35 TL/LT 67.57 TL/LT 30.44 TL/LT Kahramanmaraş 62.26 TL/LT 67.37 TL/LT 30.64 TL/LT Karabük 61.61 TL/LT 66.51 TL/LT 30.05 TL/LT Karaman 62.18 TL/LT 67.27 TL/LT 30.91 TL/LT Kars 62.36 TL/LT 67.45 TL/LT 31.39 TL/LT Kastamonu 61.98 TL/LT 67.08 TL/LT 31.05 TL/LT Kayseri 62.29 TL/LT 67.38 TL/LT 30.31 TL/LT Kilis 62.00 TL/LT 67.11 TL/LT 30.81 TL/LT Kırıkkale 61.59 TL/LT 66.69 TL/LT 30.22 TL/LT Kırklareli 61.39 TL/LT 66.52 TL/LT 30.49 TL/LT Kırşehir 61.64 TL/LT 66.74 TL/LT 30.32 TL/LT Kocaeli 60.73 TL/LT 65.63 TL/LT 29.69 TL/LT Konya 62.31 TL/LT 67.55 TL/LT 30.41 TL/LT Kütahya 62.23 TL/LT 67.17 TL/LT 30.44 TL/LT Malatya 62.47 TL/LT 67.58 TL/LT 30.97 TL/LT Manisa 61.63 TL/LT 66.74 TL/LT 30.34 TL/LT Mardin 62.79 TL/LT 68.00 TL/LT 30.94 TL/LT Mersin 62.12 TL/LT 67.21 TL/LT 31.11 TL/LT Muğla 62.06 TL/LT 67.17 TL/LT 30.34 TL/LT Muş 62.87 TL/LT 68.08 TL/LT 31.28 TL/LT Nevşehir 62.22 TL/LT 67.31 TL/LT 30.41 TL/LT Niğde 62.13 TL/LT 67.22 TL/LT 30.21 TL/LT Ordu 61.88 TL/LT 66.97 TL/LT 30.59 TL/LT Osmaniye 61.99 TL/LT 67.10 TL/LT 30.94 TL/LT Rize 62.04 TL/LT 67.13 TL/LT 31.09 TL/LT Sakarya 61.03 TL/LT 65.93 TL/LT 29.79 TL/LT Samsun 61.86 TL/LT 66.95 TL/LT 30.59 TL/LT Şanlıurfa 62.45 TL/LT 67.56 TL/LT 30.96 TL/LT Siirt 62.78 TL/LT 67.99 TL/LT 31.14 TL/LT Sinop 61.92 TL/LT 67.01 TL/LT 31.09 TL/LT Şırnak 62.86 TL/LT 68.07 TL/LT 31.25 TL/LT Sivas 62.28 TL/LT 67.38 TL/LT 30.89 TL/LT Tekirdağ 60.99 TL/LT 66.12 TL/LT 30.29 TL/LT Tokat 61.93 TL/LT 67.02 TL/LT 31.09 TL/LT Trabzon 62.03 TL/LT 67.12 TL/LT 30.69 TL/LT Tunceli 62.86 TL/LT 68.07 TL/LT 31.51 TL/LT Uşak 62.05 TL/LT 67.16 TL/LT 30.45 TL/LT Van 62.87 TL/LT 67.99 TL/LT 30.91 TL/LT Yalova 61.04 TL/LT 65.94 TL/LT 29.79 TL/LT Yozgat 61.96 TL/LT 67.06 TL/LT 30.52 TL/LT Zonguldak 61.55 TL/LT 66.45 TL/LT 30.45 TL/LT

10 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları ne kadar?

10 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehir bazında farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde benzin fiyatı ortalama 60 TL ile 62 TL arasında değişirken, bazı illerde lojistik ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak bu fiyatlar biraz daha yüksek olabilmektedir.

Motorin (dizel) fiyatları bugün kaç TL?

Motorin fiyatları 10 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 65 TL ile 68 TL aralığında değişmektedir. İl bazlı fiyat farklılıkları dağıtım giderleri ve bölgesel bayi fiyat politikalarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu?

10 Mart 2026 tarihi itibarıyla LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde yaklaşık 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Bazı illerde bu fiyatların birkaç kuruş daha yüksek veya düşük olduğu görülebilmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden şehirden şehire değişir?

Akaryakıt fiyatlarının şehirler arasında farklı olmasının temel nedeni nakliye maliyetleri, depolama giderleri, bayi kâr marjları ve lojistik süreçlerdir. Bu nedenle aynı marka akaryakıtın fiyatı farklı şehirlerde küçük farklarla satışa sunulabilir.

Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim nasıl belirlenir?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve vergi oranlarına göre belirlenmektedir. Bu değişkenlerde yaşanan artış veya düşüşler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları hangi kurumlar tarafından belirlenir?

Akaryakıt fiyatları doğrudan tek bir kurum tarafından belirlenmez. Rafineriler, dağıtım şirketleri ve bayi payları fiyatın oluşmasında rol oynar. Ayrıca sektör düzenlemeleri ve piyasa denetimleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından takip edilmektedir.