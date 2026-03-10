AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 10 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Mart akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 10 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 10 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 61.28 TL
- Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
- LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Benzine yaklaşık 39 kuruş, motorine yaklaşık 53 kuruş zam geldi. Bu artışlar, toplam beklenen zammın (benzin için 1,54 TL, motorin için 2,14 TL civarı) sadece %25'lik kısmının vatandaşa yansıması şeklinde gerçekleşti. Geri kalanı eşel mobil sistemi sayesinde ÖTV'den karşılandı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 60.16 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 60.32 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 65.12 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 65.28 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95
|V/Max Diesel
|PO/gaz Otogaz
|İstanbul (Avrupa)
|60.32 TL/LT
|65.28 TL/LT
|30.49 TL/LT
|İstanbul (Anadolu)
|60.16 TL/LT
|65.12 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Ankara
|61.28 TL/LT
|66.39 TL/LT
|30.37 TL/LT
|İzmir
|61.56 TL/LT
|66.67 TL/LT
|30.29 TL/LT
|Adana
|62.12 TL/LT
|67.21 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Adıyaman
|62.46 TL/LT
|67.57 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Afyon
|62.36 TL/LT
|67.58 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Ağrı
|62.83 TL/LT
|67.92 TL/LT
|31.59 TL/LT
|Aksaray
|62.23 TL/LT
|67.32 TL/LT
|30.21 TL/LT
|Amasya
|61.87 TL/LT
|66.96 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Antalya
|62.51 TL/LT
|67.73 TL/LT
|30.54 TL/LT
|Ardahan
|62.35 TL/LT
|67.44 TL/LT
|31.29 TL/LT
|Artvin
|62.16 TL/LT
|67.25 TL/LT
|31.84 TL/LT
|Aydın
|61.78 TL/LT
|66.89 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Balıkesir
|61.87 TL/LT
|66.98 TL/LT
|29.99 TL/LT
|Bartın
|61.59 TL/LT
|66.49 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Batman
|62.74 TL/LT
|67.95 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Bayburt
|62.06 TL/LT
|67.15 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Bilecik
|61.24 TL/LT
|66.14 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Bingöl
|62.86 TL/LT
|68.07 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Bitlis
|62.85 TL/LT
|68.06 TL/LT
|31.01 TL/LT
|Bolu
|61.35 TL/LT
|66.24 TL/LT
|30.20 TL/LT
|Burdur
|62.32 TL/LT
|67.54 TL/LT
|30.49 TL/LT
|Bursa
|61.36 TL/LT
|66.26 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Çanakkale
|61.91 TL/LT
|67.02 TL/LT
|30.09 TL/LT
|Çankırı
|61.70 TL/LT
|66.80 TL/LT
|30.60 TL/LT
|Çorum
|61.87 TL/LT
|66.97 TL/LT
|30.54 TL/LT
|Denizli
|62.05 TL/LT
|67.16 TL/LT
|30.19 TL/LT
|Diyarbakır
|62.75 TL/LT
|67.96 TL/LT
|31.06 TL/LT
|Düzce
|61.19 TL/LT
|66.09 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Edirne
|61.40 TL/LT
|66.53 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Elazığ
|62.84 TL/LT
|68.05 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Erzincan
|62.30 TL/LT
|67.39 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Erzurum
|62.35 TL/LT
|67.44 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Eskişehir
|61.56 TL/LT
|66.46 TL/LT
|29.99 TL/LT
|Gaziantep
|62.24 TL/LT
|67.35 TL/LT
|30.51 TL/LT
|Giresun
|62.10 TL/LT
|67.19 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Gümüşhane
|62.06 TL/LT
|67.15 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Hakkari
|62.90 TL/LT
|68.11 TL/LT
|31.67 TL/LT
|Hatay
|61.98 TL/LT
|67.09 TL/LT
|30.61 TL/LT
|Iğdır
|62.84 TL/LT
|67.93 TL/LT
|31.59 TL/LT
|Isparta
|62.35 TL/LT
|67.57 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Kahramanmaraş
|62.26 TL/LT
|67.37 TL/LT
|30.64 TL/LT
|Karabük
|61.61 TL/LT
|66.51 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Karaman
|62.18 TL/LT
|67.27 TL/LT
|30.91 TL/LT
|Kars
|62.36 TL/LT
|67.45 TL/LT
|31.39 TL/LT
|Kastamonu
|61.98 TL/LT
|67.08 TL/LT
|31.05 TL/LT
|Kayseri
|62.29 TL/LT
|67.38 TL/LT
|30.31 TL/LT
|Kilis
|62.00 TL/LT
|67.11 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Kırıkkale
|61.59 TL/LT
|66.69 TL/LT
|30.22 TL/LT
|Kırklareli
|61.39 TL/LT
|66.52 TL/LT
|30.49 TL/LT
|Kırşehir
|61.64 TL/LT
|66.74 TL/LT
|30.32 TL/LT
|Kocaeli
|60.73 TL/LT
|65.63 TL/LT
|29.69 TL/LT
|Konya
|62.31 TL/LT
|67.55 TL/LT
|30.41 TL/LT
|Kütahya
|62.23 TL/LT
|67.17 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Malatya
|62.47 TL/LT
|67.58 TL/LT
|30.97 TL/LT
|Manisa
|61.63 TL/LT
|66.74 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Mardin
|62.79 TL/LT
|68.00 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Mersin
|62.12 TL/LT
|67.21 TL/LT
|31.11 TL/LT
|Muğla
|62.06 TL/LT
|67.17 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Muş
|62.87 TL/LT
|68.08 TL/LT
|31.28 TL/LT
|Nevşehir
|62.22 TL/LT
|67.31 TL/LT
|30.41 TL/LT
|Niğde
|62.13 TL/LT
|67.22 TL/LT
|30.21 TL/LT
|Ordu
|61.88 TL/LT
|66.97 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Osmaniye
|61.99 TL/LT
|67.10 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Rize
|62.04 TL/LT
|67.13 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Sakarya
|61.03 TL/LT
|65.93 TL/LT
|29.79 TL/LT
|Samsun
|61.86 TL/LT
|66.95 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Şanlıurfa
|62.45 TL/LT
|67.56 TL/LT
|30.96 TL/LT
|Siirt
|62.78 TL/LT
|67.99 TL/LT
|31.14 TL/LT
|Sinop
|61.92 TL/LT
|67.01 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Şırnak
|62.86 TL/LT
|68.07 TL/LT
|31.25 TL/LT
|Sivas
|62.28 TL/LT
|67.38 TL/LT
|30.89 TL/LT
|Tekirdağ
|60.99 TL/LT
|66.12 TL/LT
|30.29 TL/LT
|Tokat
|61.93 TL/LT
|67.02 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Trabzon
|62.03 TL/LT
|67.12 TL/LT
|30.69 TL/LT
|Tunceli
|62.86 TL/LT
|68.07 TL/LT
|31.51 TL/LT
|Uşak
|62.05 TL/LT
|67.16 TL/LT
|30.45 TL/LT
|Van
|62.87 TL/LT
|67.99 TL/LT
|30.91 TL/LT
|Yalova
|61.04 TL/LT
|65.94 TL/LT
|29.79 TL/LT
|Yozgat
|61.96 TL/LT
|67.06 TL/LT
|30.52 TL/LT
|Zonguldak
|61.55 TL/LT
|66.45 TL/LT
|30.45 TL/LT
10 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları ne kadar?
10 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehir bazında farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde benzin fiyatı ortalama 60 TL ile 62 TL arasında değişirken, bazı illerde lojistik ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak bu fiyatlar biraz daha yüksek olabilmektedir.
Motorin (dizel) fiyatları bugün kaç TL?
Motorin fiyatları 10 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 65 TL ile 68 TL aralığında değişmektedir. İl bazlı fiyat farklılıkları dağıtım giderleri ve bölgesel bayi fiyat politikalarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.
LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu?
10 Mart 2026 tarihi itibarıyla LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde yaklaşık 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Bazı illerde bu fiyatların birkaç kuruş daha yüksek veya düşük olduğu görülebilmektedir.
Akaryakıt fiyatları neden şehirden şehire değişir?
Akaryakıt fiyatlarının şehirler arasında farklı olmasının temel nedeni nakliye maliyetleri, depolama giderleri, bayi kâr marjları ve lojistik süreçlerdir. Bu nedenle aynı marka akaryakıtın fiyatı farklı şehirlerde küçük farklarla satışa sunulabilir.
Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim nasıl belirlenir?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve vergi oranlarına göre belirlenmektedir. Bu değişkenlerde yaşanan artış veya düşüşler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabilmektedir.
Akaryakıt fiyatları hangi kurumlar tarafından belirlenir?
Akaryakıt fiyatları doğrudan tek bir kurum tarafından belirlenmez. Rafineriler, dağıtım şirketleri ve bayi payları fiyatın oluşmasında rol oynar. Ayrıca sektör düzenlemeleri ve piyasa denetimleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından takip edilmektedir.