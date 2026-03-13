AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 13 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 13 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 13 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 13 Mart 2026 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

13 MART 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? Dün itibariyle benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi. Eşel mobil sistemi sebebiyle imdirim tabelaya benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 TL olarak indirim olarak yansıdı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 60.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 60.85 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 64.76 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 64.92 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI TÜM İLLER

Şehir Benzin Fiyatı Motorin Fiyatı LPG Fiyatı İstanbul (Avrupa) 60.85 TL/LT 64.92 TL/LT 30.49 TL/LT İstanbul (Anadolu) 60.69 TL/LT 64.76 TL/LT 29.89 TL/LT Ankara 61.81 TL/LT 66.03 TL/LT 30.37 TL/LT İzmir 62.09 TL/LT 66.31 TL/LT 30.29 TL/LT Adana 62.65 TL/LT 66.85 TL/LT 30.81 TL/LT Adıyaman 62.99 TL/LT 67.21 TL/LT 30.94 TL/LT Afyon 62.89 TL/LT 67.22 TL/LT 30.34 TL/LT Ağrı 63.36 TL/LT 67.56 TL/LT 31.59 TL/LT Aksaray 62.76 TL/LT 66.96 TL/LT 30.21 TL/LT Amasya 62.40 TL/LT 66.60 TL/LT 30.99 TL/LT Antalya 63.04 TL/LT 67.37 TL/LT 30.54 TL/LT Ardahan 62.88 TL/LT 67.08 TL/LT 31.29 TL/LT Artvin 62.69 TL/LT 66.89 TL/LT 31.84 TL/LT Aydın 62.31 TL/LT 66.53 TL/LT 30.44 TL/LT Balıkesir 62.40 TL/LT 66.62 TL/LT 29.99 TL/LT Bartın 62.12 TL/LT 66.13 TL/LT 30.05 TL/LT Batman 63.27 TL/LT 67.59 TL/LT 30.94 TL/LT Bayburt 62.59 TL/LT 66.79 TL/LT 31.19 TL/LT Bilecik 61.77 TL/LT 65.78 TL/LT 29.89 TL/LT Bingöl 63.39 TL/LT 67.71 TL/LT 31.19 TL/LT Bitlis 63.38 TL/LT 67.70 TL/LT 31.01 TL/LT Bolu 61.88 TL/LT 65.88 TL/LT 30.20 TL/LT Burdur 62.85 TL/LT 67.18 TL/LT 30.49 TL/LT Bursa 61.89 TL/LT 65.90 TL/LT 29.89 TL/LT Çanakkale 62.44 TL/LT 66.66 TL/LT 30.09 TL/LT Çankırı 62.23 TL/LT 66.44 TL/LT 30.60 TL/LT Çorum 62.40 TL/LT 66.61 TL/LT 30.54 TL/LT Denizli 62.58 TL/LT 66.80 TL/LT 30.19 TL/LT Diyarbakır 63.28 TL/LT 67.60 TL/LT 31.06 TL/LT Düzce 61.72 TL/LT 65.73 TL/LT 30.05 TL/LT Edirne 61.93 TL/LT 66.17 TL/LT 30.59 TL/LT Elazığ 63.37 TL/LT 67.69 TL/LT 30.81 TL/LT Erzincan 62.83 TL/LT 67.03 TL/LT 31.19 TL/LT Erzurum 62.88 TL/LT 67.08 TL/LT 30.99 TL/LT Eskişehir 62.09 TL/LT 66.10 TL/LT 29.99 TL/LT Gaziantep 62.77 TL/LT 66.99 TL/LT 30.51 TL/LT Giresun 62.63 TL/LT 66.83 TL/LT 30.99 TL/LT Gümüşhane 62.59 TL/LT 66.79 TL/LT 31.09 TL/LT Hakkari 63.43 TL/LT 67.75 TL/LT 31.67 TL/LT Hatay 62.51 TL/LT 66.73 TL/LT 30.61 TL/LT Iğdır 63.37 TL/LT 67.57 TL/LT 31.59 TL/LT Isparta 62.88 TL/LT 67.21 TL/LT 30.44 TL/LT Kahramanmaraş 62.79 TL/LT 67.01 TL/LT 30.64 TL/LT Karabük 62.14 TL/LT 66.15 TL/LT 30.05 TL/LT Karaman 62.71 TL/LT 66.91 TL/LT 30.91 TL/LT Kars 62.89 TL/LT 67.09 TL/LT 31.39 TL/LT Kastamonu 62.51 TL/LT 66.72 TL/LT 31.05 TL/LT Kayseri 62.82 TL/LT 67.02 TL/LT 30.31 TL/LT Kilis 62.53 TL/LT 66.75 TL/LT 30.81 TL/LT Kırıkkale 62.12 TL/LT 66.33 TL/LT 30.22 TL/LT Kırklareli 61.92 TL/LT 66.16 TL/LT 30.49 TL/LT Kırşehir 62.17 TL/LT 66.38 TL/LT 30.32 TL/LT Kocaeli 61.26 TL/LT 65.27 TL/LT 29.69 TL/LT Konya 62.84 TL/LT 67.19 TL/LT 30.41 TL/LT Kütahya 62.76 TL/LT 66.81 TL/LT 30.44 TL/LT Malatya 63.00 TL/LT 67.22 TL/LT 30.97 TL/LT Manisa 62.16 TL/LT 66.38 TL/LT 30.34 TL/LT Mardin 63.32 TL/LT 67.64 TL/LT 30.94 TL/LT Mersin 62.65 TL/LT 66.85 TL/LT 31.11 TL/LT Muğla 62.59 TL/LT 66.81 TL/LT 30.34 TL/LT Muş 63.40 TL/LT 67.72 TL/LT 31.28 TL/LT Nevşehir 62.75 TL/LT 66.95 TL/LT 30.41 TL/LT Niğde 62.66 TL/LT 66.86 TL/LT 30.21 TL/LT Ordu 62.41 TL/LT 66.61 TL/LT 30.59 TL/LT Osmaniye 62.52 TL/LT 66.74 TL/LT 30.94 TL/LT Rize 62.57 TL/LT 66.77 TL/LT 31.09 TL/LT Sakarya 61.56 TL/LT 65.57 TL/LT 29.79 TL/LT Samsun 62.39 TL/LT 66.59 TL/LT 30.59 TL/LT Şanlıurfa 62.98 TL/LT 67.20 TL/LT 30.96 TL/LT Siirt 63.31 TL/LT 67.63 TL/LT 31.14 TL/LT Sinop 62.45 TL/LT 66.65 TL/LT 31.09 TL/LT Şırnak 63.39 TL/LT 67.71 TL/LT 31.25 TL/LT Sivas 62.81 TL/LT 67.02 TL/LT 30.89 TL/LT Tekirdağ 61.52 TL/LT 65.76 TL/LT 30.29 TL/LT Tokat 62.46 TL/LT 66.66 TL/LT 31.09 TL/LT Trabzon 62.56 TL/LT 66.76 TL/LT 30.69 TL/LT Tunceli 63.39 TL/LT 67.71 TL/LT 31.51 TL/LT Uşak 62.58 TL/LT 66.80 TL/LT 30.45 TL/LT Van 63.40 TL/LT 67.63 TL/LT 30.91 TL/LT Yalova 61.57 TL/LT 65.58 TL/LT 29.79 TL/LT Yozgat 62.49 TL/LT 66.70 TL/LT 30.52 TL/LT Zonguldak 62.08 TL/LT 66.09 TL/LT 30.45 TL/LT

13 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları ne kadar?

13 Mart 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerde benzin fiyatı ortalama 60 TL ile 63 TL arasında satışa sunulmaktadır. Dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşulları fiyatların iller arasında farklı olmasına neden olabilir.

Motorin (dizel) fiyatları bugün kaç TL?

Motorin fiyatları 13 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 65 TL ile 68 TL aralığında bulunmaktadır. Döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri çıkış maliyetleri motorin fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan temel faktörler arasında yer alır.

LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu?

13 Mart 2026 tarihinde LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde ortalama 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Şehirlere göre dağıtım giderleri ve bayi fiyat politikaları nedeniyle küçük fiyat farkları görülebilmektedir.

Akaryakıt fiyatlarına bugün zam veya indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak sık sık güncellenmektedir. 13 Mart 2026 itibarıyla fiyatlar dağıtım şirketlerinin açıkladığı güncel pompa fiyatlarına göre belirlenmektedir. Zam veya indirim kararları sektör kaynakları tarafından duyurulmaktadır.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış maliyetleri ve vergi oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle uluslararası enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’deki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabilmektedir.

Akaryakıt fiyatlarını hangi kurum takip eder?

Türkiye’de akaryakıt piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Fiyat oluşumunda rafineri, dağıtım şirketleri ve bayi payları birlikte rol oynamaktadır.