AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 14 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle küresel petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye’deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde petrol piyasasında yaşanan yükselişle birlikte 14 Mart 2026 akaryakıt fiyatları da yeniden gündeme geldi.

Brent petrol fiyatının yeniden 100 doların üzerine çıkması, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı. Araç sahipleri ise “Benzine zam geldi mi?”, “Motorin fiyatı arttı mı?”, “LPG fiyatları ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ? 14 MART 2026

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine zam geldi. Yapılan düzenlemeye göre:

Benzinin litre fiyatına 57 kuruş zam yapıldı.

yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1 lira 1 kuruş arttı.

Söz konusu zammın yüzde 75’lik kısmı eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılandı. Bu nedenle zam oranının önemli bir bölümü doğrudan pompa fiyatlarına yansımadı.

BRENT PETROL 100 DOLARI AŞTI

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolar seviyesini aşması, dünya genelinde petrol ürünlerinin maliyetini artırdı.

Bu yükseliş Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, önümüzdeki süreçte benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

14 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelinde bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 61.41 TL/LT 65.91 TL/LT 30.49 TL/LT İstanbul (Anadolu) 61.26 TL/LT 65.76 TL/LT 29.89 TL/LT Ankara 62.38 TL/LT 67.03 TL/LT 30.37 TL/LT İzmir 62.65 TL/LT 67.31 TL/LT 30.29 TL/LT Antalya 63.60 TL/LT 68.36 TL/LT 30.54 TL/LT Bursa 62.46 TL/LT 66.91 TL/LT 29.89 TL/LT Adana 63.20 TL/LT 67.85 TL/LT 30.81 TL/LT Gaziantep 63.33 TL/LT 67.99 TL/LT 30.51 TL/LT Kayseri 63.38 TL/LT 68.03 TL/LT 30.31 TL/LT Konya 63.40 TL/LT 68.19 TL/LT 30.41 TL/LT Muğla 63.15 TL/LT 67.81 TL/LT 30.34 TL/LT Trabzon 63.12 TL/LT 67.76 TL/LT 30.69 TL/LT Van 63.96 TL/LT 68.63 TL/LT 30.91 TL/LT Samsun 62.96 TL/LT 67.59 TL/LT 30.59 TL/LT Sakarya 62.13 TL/LT 66.58 TL/LT 29.79 TL/LT

Şehirlere göre fiyatlar küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bunun nedeni ise dağıtım maliyetleri ve bölgesel fiyatlandırma politikalarıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken birçok farklı faktör dikkate alınır. Bunların başında küresel petrol fiyatları ve döviz kuru gelir.

Brent petrol fiyatı

Döviz kuru

Vergi oranları

Dağıtım ve rafineri maliyetleri

Eşel mobil sistemi

Bu faktörlerde yaşanan değişimler doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

Benzine zam geldi mi?

Evet. Benzinin litre fiyatına 57 kuruş zam yapıldı.

Motorine zam geldi mi?

Motorinin litre fiyatında 1 lira 1 kuruşluk artış yaşandı.

LPG fiyatı ne kadar?

LPG fiyatı şehirlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 29.89 TL ile 31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir kısmının vergi düzenlemesiyle karşılanmasını sağlayan uygulamadır.