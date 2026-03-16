AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 16 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen en önemli ekonomik gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları küresel petrol piyasasındaki hareketlilikle birlikte sık sık değişebiliyor. 16 Mart 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bugün akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler.

16 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrol fiyatları son günlerde küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD/İsrail-İran savaşı öncesinde 70 dolar seviyelerinde bulunan Brent petrol, 9 Mart tarihinde varil başına 119,50 dolara kadar yükselmişti. Ardından bir miktar geri çekilen petrol fiyatı an itibarıyla 104,75 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

16 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Son fiyat değişikliği ise 14 Mart gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yapılmıştı. Bu düzenleme kapsamında benzine 0,55 TL, motorine ise 0,96 TL zam gelmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Aşağıdaki tabloda Türkiye genelinde bazı iller için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yer almaktadır.

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 61.41 TL/LT 65.91 TL/LT 30.49 TL/LT İstanbul (Anadolu) 61.26 TL/LT 65.76 TL/LT 29.89 TL/LT Ankara 62.38 TL/LT 67.03 TL/LT 30.37 TL/LT İzmir 62.65 TL/LT 67.31 TL/LT 30.29 TL/LT Adana 63.20 TL/LT 67.85 TL/LT 30.81 TL/LT Antalya 63.60 TL/LT 68.36 TL/LT 30.54 TL/LT Bursa 62.46 TL/LT 66.91 TL/LT 29.89 TL/LT Gaziantep 63.33 TL/LT 67.99 TL/LT 30.51 TL/LT Kayseri 63.38 TL/LT 68.03 TL/LT 30.31 TL/LT Konya 63.40 TL/LT 68.19 TL/LT 30.41 TL/LT Muğla 63.15 TL/LT 67.81 TL/LT 30.34 TL/LT Samsun 62.96 TL/LT 67.59 TL/LT 30.59 TL/LT Trabzon 63.12 TL/LT 67.76 TL/LT 30.69 TL/LT Van 63.96 TL/LT 68.63 TL/LT 30.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları birçok farklı faktöre bağlı olarak belirlenir. Küresel petrol fiyatları ve döviz kuru bu fiyatların belirlenmesinde en kritik iki unsurdur. Bunun yanı sıra uluslararası piyasalarda yaşanan siyasi gelişmeler ve arz-talep dengesi de fiyatların yönünü doğrudan etkileyebilir.

Özellikle Brent petrol fiyatındaki yükselişler Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının artmasına neden olabilir. Aynı şekilde petrol fiyatlarının gerilemesi ya da döviz kurunun düşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarında indirim görülebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

Brent petrol fiyatı

Dolar/TL kuru

Rafineri maliyetleri

Dağıtım ve nakliye giderleri

Vergiler (ÖTV ve KDV)

Bu unsurların birleşimi sonucunda rafineri çıkış fiyatı belirlenir ve dağıtım şirketleri tarafından pompaya yansıtılır.

ŞEHİRLER ARASINDA AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN FARKLI?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Bu farkların temel nedeni dağıtım maliyetleri ve lojistik giderlerdir. Rafinerilere yakın şehirlerde fiyatlar nispeten daha düşük olabilirken uzak bölgelerde nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatlar biraz daha yüksek olabilir.

