AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 26 Şubat 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Motorine yeni zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 26 Şubat 2026 itibariyle şu şekilde:

26 Şubat Perşembe tarihi itibariyle benzin, motorin, LPG fiyalarına zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

1 LİTRE BENZİN NE KADAR?

1 litre benzin fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. Güncel listede yer alan benzin fiyatları şehir bazlı olarak değişmekte olup, dağıtım maliyetleri ve bölgesel fiyat politikalarına göre belirlenmektedir. En doğru ve güncel fiyat için bulunduğunuz ilin tablosuna bakmanız önerilir.

1 LİTRE MAZOT/MOTORİN NE KADAR?

Mazot (motorin) fiyatları motorin satış fiyatı üzerinden belirlenmektedir. Türkiye genelinde fiyatlar şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak düzenli şekilde güncellenmektedir.

1 LİTRE LPG NE KADAR?

LPG fiyatları LPG/Otogaz satış fiyatı üzerinden illere göre değişmektedir. LPG genellikle benzin ve motorine kıyasla daha ekonomik bir yakıt türüdür. Ancak fiyatlar dağıtım maliyetleri ve bölgesel rekabete göre farklılık gösterebilir.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Büyükşehir olması nedeniyle dağıtım maliyetleri ve yoğun talep fiyatlara etki edebilir. Güncel İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir listesinde ayrı olarak yer almaktadır.

ŞEHİR ŞEHİR AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelinde 81 ilin tamamında akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Bu farklılık; nakliye giderleri, depo mesafesi, rekabet koşulları ve bölgesel operasyonel maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Güncel listede tüm iller için benzin, motorin ve LPG fiyatları ayrı ayrı belirtilmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları günlük olarak değişebilmektedir. Benzin, motorin ve LPG fiyatları; brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncellenir. En güncel fiyat bilgisi için şehir bazlı listeye bakılması tavsiye edilir.

LPG, MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Fiyat oluşumunda şu unsurlar etkili olur:

Uluslararası petrol fiyatları

Döviz kuru

Rafineri çıkış fiyatı

ÖTV ve KDV gibi vergiler

Dağıtım ve bayi kâr marjı

Bu faktörlerdeki değişimler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabilmektedir.

EN UCUZ AKARYAKIT HANGİ İLDE?

En ucuz akaryakıt fiyatı dönemsel olarak değişmektedir. Genellikle rafineriye yakın illerde fiyatlar nispeten daha düşük olabilir. Ancak kampanyalar, yerel rekabet ve dağıtım maliyetleri fiyat sıralamasını değiştirebilir. Güncel liste üzerinden iller arası karşılaştırma yapılarak en uygun fiyatlı şehir tespit edilebilir.