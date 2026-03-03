AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 3 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

3 Mart 2026 akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?

3 Mart 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehir bazlı güncel pompa satış fiyatları uygulanmaktadır. Zam veya indirim kararları genellikle gece yarısından itibaren yürürlüğe girmektedir. Güncel değişiklikler dağıtım şirketleri tarafından resmi olarak duyurulmaktadır.

Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Benzin 95 benzin fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. Büyükşehirlerde litre fiyatı 58-60 TL bandında seyretmektedir. Kesin fiyat bilgisi için şehir bazlı tablo kontrol edilmelidir.

Motorin (mazot) fiyatı kaç TL?

Motorin fiyatı 60-63 TL aralığında değişmektedir. Fiyatlar, dağıtım maliyetleri ve bölgesel rekabet koşullarına göre iller arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?

Otogaz LPG litre fiyatı şehir bazında ortalama 29-31 TL aralığındadır. LPG fiyatları da benzin ve motorin gibi uluslararası enerji piyasalarına bağlı olarak güncellenmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatı, ÖTV ve KDV oranları gibi birçok etkene bağlı olarak belirlenmektedir. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları saat kaçta güncelleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyat değişiklikleri genellikle gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmektedir. Zam veya indirim kararları kamuoyuna önceden duyurulsa da yeni fiyatlar resmi olarak gece yarısından sonra pompaya yansımaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar farklı mı?

Evet. Büyükşehirlerde fiyatlar dağıtım maliyetleri ve rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası arasında dahi litre bazında fiyat değişimi görülebilmektedir.

En uygun akaryakıt hangi ilde?

En uygun fiyatlı il dönemsel olarak değişmektedir. Rafineriye yakın bölgelerde fiyatlar nispeten daha düşük olabilmektedir. Güncel şehir listesi üzerinden karşılaştırma yapılarak en avantajlı fiyat görülebilir.