AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 3 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Mart akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!
AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılması bekleniyor. Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 3 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
- Motorin litre fiyatı: 61.50 TL
- LPG litre fiyatı: 30.17 TL
3 MART 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?
3 Mart Salı tarihi itibariyle benzin, motorin, LPG fiyalarına zam ya da indirim gelmedi ancak motorine bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılması bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 58.24 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 58.40 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 60.15 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 60.30 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
|Şehir
|BENZİN
|MAZOT/MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|58.40 TL/LT
|60.40 TL/LT
|30.29 TL/LT
|ISTANBUL (ANADOLU)
|58.24 TL/LT
|60.24 TL/LT
|29.69 TL/LT
|ANKARA
|59.34 TL/LT
|61.50 TL/LT
|30.17 TL/LT
|IZMIR
|59.62 TL/LT
|61.77 TL/LT
|30.09 TL/LT
|ADANA
|60.20 TL/LT
|62.33 TL/LT
|30.61 TL/LT
|ADIYAMAN
|60.55 TL/LT
|62.70 TL/LT
|30.74 TL/LT
|AFYON
|60.43 TL/LT
|62.72 TL/LT
|30.14 TL/LT
|AGRI
|60.89 TL/LT
|63.04 TL/LT
|31.39 TL/LT
|AKSARAY
|60.32 TL/LT
|62.45 TL/LT
|30.01 TL/LT
|AMASYA
|59.94 TL/LT
|62.08 TL/LT
|30.79 TL/LT
|ANTALYA
|60.58 TL/LT
|62.87 TL/LT
|30.34 TL/LT
|ARDAHAN
|60.41 TL/LT
|62.56 TL/LT
|31.09 TL/LT
|ARTVIN
|60.22 TL/LT
|62.37 TL/LT
|31.64 TL/LT
|AYDIN
|59.85 TL/LT
|62.00 TL/LT
|30.24 TL/LT
|BALIKESIR
|59.94 TL/LT
|62.09 TL/LT
|29.79 TL/LT
|BARTIN
|59.64 TL/LT
|61.60 TL/LT
|29.85 TL/LT
|BATMAN
|60.83 TL/LT
|63.07 TL/LT
|30.74 TL/LT
|BAYBURT
|60.12 TL/LT
|62.27 TL/LT
|30.99 TL/LT
|BILECIK
|59.29 TL/LT
|61.25 TL/LT
|29.69 TL/LT
|BINGOL
|60.95 TL/LT
|63.19 TL/LT
|30.99 TL/LT
|BITLIS
|60.94 TL/LT
|63.18 TL/LT
|30.81 TL/LT
|BOLU
|59.40 TL/LT
|61.35 TL/LT
|30.00 TL/LT
|BURDUR
|60.39 TL/LT
|62.68 TL/LT
|30.29 TL/LT
|BURSA
|59.41 TL/LT
|61.37 TL/LT
|29.69 TL/LT
|CANAKKALE
|59.98 TL/LT
|62.13 TL/LT
|29.89 TL/LT
|CANKIRI
|59.76 TL/LT
|61.91 TL/LT
|30.40 TL/LT
|CORUM
|59.94 TL/LT
|62.09 TL/LT
|30.34 TL/LT
|DENIZLI
|60.12 TL/LT
|62.27 TL/LT
|29.99 TL/LT
|DIYARBAKIR
|60.84 TL/LT
|63.08 TL/LT
|30.86 TL/LT
|DUZCE
|59.24 TL/LT
|61.20 TL/LT
|29.85 TL/LT
|EDIRNE
|59.46 TL/LT
|61.64 TL/LT
|30.39 TL/LT
|ELAZIG
|60.93 TL/LT
|63.17 TL/LT
|30.61 TL/LT
|ERZINCAN
|60.36 TL/LT
|62.51 TL/LT
|30.99 TL/LT
|ERZURUM
|60.41 TL/LT
|62.56 TL/LT
|30.79 TL/LT
|ESKISEHIR
|59.61 TL/LT
|61.57 TL/LT
|29.79 TL/LT
|GAZIANTEP
|60.31 TL/LT
|62.46 TL/LT
|30.31 TL/LT
|GIRESUN
|60.16 TL/LT
|62.31 TL/LT
|30.79 TL/LT
|GUMUSHANE
|60.12 TL/LT
|62.27 TL/LT
|30.89 TL/LT
|HAKKARI
|60.99 TL/LT
|63.23 TL/LT
|31.47 TL/LT
|HATAY
|60.06 TL/LT
|62.21 TL/LT
|30.41 TL/LT
|IGDIR
|60.90 TL/LT
|63.05 TL/LT
|31.39 TL/LT
|ISPARTA
|60.42 TL/LT
|62.71 TL/LT
|30.24 TL/LT
|KAHRAMANMARAS
|60.33 TL/LT
|62.48 TL/LT
|30.44 TL/LT
|KARABUK
|59.66 TL/LT
|61.62 TL/LT
|29.85 TL/LT
|KARAMAN
|60.26 TL/LT
|62.39 TL/LT
|30.71 TL/LT
|KARS
|60.42 TL/LT
|62.57 TL/LT
|31.19 TL/LT
|KASTAMONU
|60.05 TL/LT
|62.20 TL/LT
|30.85 TL/LT
|KAYSERI
|60.37 TL/LT
|62.50 TL/LT
|30.11 TL/LT
|KILIS
|60.08 TL/LT
|62.23 TL/LT
|30.61 TL/LT
|KIRIKKALE
|59.65 TL/LT
|61.80 TL/LT
|30.02 TL/LT
|KIRKLARELI
|59.45 TL/LT
|61.63 TL/LT
|30.29 TL/LT
|KIRSEHIR
|59.70 TL/LT
|61.85 TL/LT
|30.12 TL/LT
|KOCAELI
|58.79 TL/LT
|60.75 TL/LT
|29.49 TL/LT
|KONYA
|60.42 TL/LT
|62.70 TL/LT
|30.21 TL/LT
|KUTAHYA
|60.30 TL/LT
|62.31 TL/LT
|30.24 TL/LT
|MALATYA
|60.56 TL/LT
|62.71 TL/LT
|30.77 TL/LT
|MANISA
|59.69 TL/LT
|61.84 TL/LT
|30.14 TL/LT
|MARDIN
|60.88 TL/LT
|63.12 TL/LT
|30.74 TL/LT
|MERSIN
|60.20 TL/LT
|62.33 TL/LT
|30.91 TL/LT
|MUGLA
|60.13 TL/LT
|62.28 TL/LT
|30.14 TL/LT
|MUS
|60.96 TL/LT
|63.20 TL/LT
|31.08 TL/LT
|NEVSEHIR
|60.31 TL/LT
|62.44 TL/LT
|30.21 TL/LT
|NIGDE
|60.21 TL/LT
|62.34 TL/LT
|30.01 TL/LT
|ORDU
|59.95 TL/LT
|62.09 TL/LT
|30.39 TL/LT
|OSMANIYE
|60.07 TL/LT
|62.22 TL/LT
|30.74 TL/LT
|RIZE
|60.10 TL/LT
|62.25 TL/LT
|30.89 TL/LT
|SAKARYA
|59.08 TL/LT
|61.04 TL/LT
|29.59 TL/LT
|SAMSUN
|59.93 TL/LT
|62.07 TL/LT
|30.39 TL/LT
|SANLIURFA
|60.53 TL/LT
|62.68 TL/LT
|30.76 TL/LT
|SIIRT
|60.87 TL/LT
|63.11 TL/LT
|30.94 TL/LT
|SINOP
|59.99 TL/LT
|62.13 TL/LT
|30.89 TL/LT
|SIRNAK
|60.95 TL/LT
|63.19 TL/LT
|31.05 TL/LT
|SIVAS
|60.35 TL/LT
|62.50 TL/LT
|30.69 TL/LT
|TEKIRDAG
|59.05 TL/LT
|61.23 TL/LT
|30.09 TL/LT
|TOKAT
|60.00 TL/LT
|62.14 TL/LT
|30.89 TL/LT
|TRABZON
|60.09 TL/LT
|62.24 TL/LT
|30.49 TL/LT
|TUNCELI
|60.95 TL/LT
|63.19 TL/LT
|31.31 TL/LT
|USAK
|60.12 TL/LT
|62.27 TL/LT
|30.25 TL/LT
|VAN
|60.93 TL/LT
|63.11 TL/LT
|30.71 TL/LT
|YALOVA
|59.09 TL/LT
|61.05 TL/LT
|29.59 TL/LT
|YOZGAT
|60.03 TL/LT
|62.18 TL/LT
|30.32 TL/LT
|ZONGULDAK
|59.60 TL/LT
|61.56 TL/LT
|30.25 TL/LT
3 Mart 2026 akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?
3 Mart 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehir bazlı güncel pompa satış fiyatları uygulanmaktadır. Zam veya indirim kararları genellikle gece yarısından itibaren yürürlüğe girmektedir. Güncel değişiklikler dağıtım şirketleri tarafından resmi olarak duyurulmaktadır.
Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Benzin 95 benzin fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. Büyükşehirlerde litre fiyatı 58-60 TL bandında seyretmektedir. Kesin fiyat bilgisi için şehir bazlı tablo kontrol edilmelidir.
Motorin (mazot) fiyatı kaç TL?
Motorin fiyatı 60-63 TL aralığında değişmektedir. Fiyatlar, dağıtım maliyetleri ve bölgesel rekabet koşullarına göre iller arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Otogaz LPG litre fiyatı şehir bazında ortalama 29-31 TL aralığındadır. LPG fiyatları da benzin ve motorin gibi uluslararası enerji piyasalarına bağlı olarak güncellenmektedir.
Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?
Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatı, ÖTV ve KDV oranları gibi birçok etkene bağlı olarak belirlenmektedir. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabilmektedir.
Akaryakıt fiyatları saat kaçta güncelleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyat değişiklikleri genellikle gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmektedir. Zam veya indirim kararları kamuoyuna önceden duyurulsa da yeni fiyatlar resmi olarak gece yarısından sonra pompaya yansımaktadır.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar farklı mı?
Evet. Büyükşehirlerde fiyatlar dağıtım maliyetleri ve rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası arasında dahi litre bazında fiyat değişimi görülebilmektedir.
En uygun akaryakıt hangi ilde?
En uygun fiyatlı il dönemsel olarak değişmektedir. Rafineriye yakın bölgelerde fiyatlar nispeten daha düşük olabilmektedir. Güncel şehir listesi üzerinden karşılaştırma yapılarak en avantajlı fiyat görülebilir.