AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 5 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Motorinin litre fiyatına yapılması beklenen 6,69 lira zam ipta edildi . Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 5 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına ciddi bir zam yapılacağı iddia edilmişti. Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyordu. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

5 Mart 2026 benzin fiyatı ne kadar?

5 Mart 2026 itibarıyla V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatı şehir bazında farklılık göstermektedir. Türkiye genelinde benzin fiyatları ortalama 59 TL ile 61 TL arasında değişmektedir. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 59.34 TL seviyesindeyken İzmir’de 60.58 TL, Ankara’da ise 60.29 TL civarında satışa sunulmaktadır. Güncel fiyatlar dağıtım maliyetleri ve bölgesel farklılıklara göre değişebilir.

5 Mart 2026 motorin (mazot) fiyatı ne kadar?

Motorin fiyatları da illere göre değişiklik göstermektedir. V/Max Diesel motorin litre fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 63 TL ile 66 TL arasında değişmektedir. İstanbul’da motorin fiyatı ortalama 63 TL seviyesindeyken doğu illerinde bu fiyat 66 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

5 Mart 2026 LPG fiyatı ne kadar?

PO/gaz Otogaz LPG fiyatları şehir bazlı olarak farklılık göstermektedir. Türkiye genelinde LPG litre fiyatı yaklaşık 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı 29.69 TL seviyesindeyken birçok şehirde ortalama 30 TL civarında satış yapılmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak güncellenmektedir. 5 Mart 2026 itibarıyla pompa fiyatlarında şehir bazlı güncel satış fiyatları uygulanmaktadır. Zam veya indirim kararları genellikle gece yarısından itibaren yürürlüğe girmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden şehirden şehre değişiyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Rafineri çıkış fiyatı ülke genelinde aynı olsa da nakliye maliyetleri, dağıtım giderleri ve bölgesel rekabet gibi faktörler şehirler arasında fiyat farkına neden olabilmektedir.

İstanbul akaryakıt fiyatları neden farklı?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası arasında küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun nedeni dağıtım maliyetleri, lojistik farklılıklar ve istasyon bazlı fiyat politikalarıdır. Bu nedenle aynı şehir içinde dahi litre fiyatlarında değişim görülebilir.

Türkiye’de en ucuz benzin hangi ilde?

Güncel verilere göre benzin fiyatları bazı batı illerinde ve rafinerilere yakın bölgelerde daha düşük olabilmektedir. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi illerde benzin fiyatları diğer bölgelere göre daha uygun seviyelerde görülebilmektedir.

Akaryakıt fiyatları saat kaçta değişiyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yapılan zam veya indirimler genellikle gece saat 00.00 itibarıyla pompaya yansıtılmaktadır. Enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat güncellemeleri düzenli şekilde yapılmaktadır.